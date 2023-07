Ida Platano e Alessandro Vicinanza, cosa succede? Da qualche giorno i due protagonisti di Uomini e Donne stanno facendo parlare per alcuni sospetti di crisi, illazioni e supposizioni che non lasciano presagire nulla di buono. Dopo tante relazioni finite, come ad esempio quella storica con Riccardo Guarnieri, la dama del Trono Over sembrava aver trovato la serenità con il manager originario di Salerno. Ma quelle che erano certezze fino a poco tempo fa si stanno trasformando in dubbi.

Con un post sul proprio profilo Instagram Alessandro Vicinanza ha voluto dissipare tutti i rumor e le indiscrezioni sulla presunta (o vera) crisi con Ida Platano. Nelle foto e video pubblicati si vedono i due volti noti di Canale 5 mentre si rilassano a Capri al tramonto in uno scenario da sogno. Ida e Alessandro sorridono, sembrano felici e contenti: dunque la crisi era tutta una balla? Secondo alcuni fan le cose non stanno così come sembrano. E scoppia un putiferio…

Il post di Alessandro Vicinanza e i dubbi dei fan

L’ex cavaliere del programma di Maria De Filippi ha corredato le foto e i video con una frase che sembra scacciare le nubi di crisi: “Si ama in 2 Si litiga in 2 Si ha voglia in 2 Ci si ritrova in 2. Love you @idaplatano io + te 🐸❤️”. Da un lato, quindi, Alessandro Vicinanza ammette che c’è stato qualcosa, magari una discussione. Dall’altro, però, fa sapere che ora il peggio è passato. Ida, invece, ha commentato il post così: “L’amore è per i coraggiosi,tutto il resto è coppia“.

Fin dalla loro uscita dal programma in tanti hanno scommesso che la storia tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza sarebbe naufragata presto. Dopo otto mesi, tuttavia, i due si mostrano ancora insieme e, a quanto pare, soddisfatti della loro relazione. Le voci di crisi si erano diffuse quando tutti avevano visto che Alessandro e Ida stavano trascorrendo le vacanze in posti diversi: una settimana fa lei si trovava in Sardegna, ma di Vicinanza non c’era alcuna traccia.

C’era chi aveva spiegato la lontananza dei due con motivi di lavoro. Adesso, tuttavia, c’è pure chi avanza un’altra ipotesi: “Per un po’ non pubblicano così la gente si preoccupa e se ne parla, poi ricominciano a pubblicare e si ricomincia a dire che la crisi è passata, fate pace col cervello“. Dunque, si tratterebbe di una messinscena? Ida e Alessandro si annoiano così tanto da ‘inventarsi’ storie di crisi e ritorni di fiamma solo per far parlare di sé? Chissà… il mistero si infittisce.

