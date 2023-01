Dopo il confronto particolarmente acceso nello studio del Grande Fratello Vip 7, Soleil Sorge torna a parlare di Luca Onestini. Va detto che i due si conoscono molto bene, dal momento che entrambi hanno esordito a Uomini e Donne: lui era tronista di quella edizione, lei entrò in studio per corteggiarlo. E alla fine la scelta di Onestini ricadde proprio su Soleil Sorge con tanto di petali rossi che cadevano in studio: era il maggio del 2017. Da quel momento ne è passata di acqua sotto i ponti: il vippone ha partecipato alla seconda edizione del reality e dava scandalo accusando Soleil Sorge di tradimento.

Il tutto accadeva alla luce di un rvm trasmesso dal reality in cui lei appariva in atteggiamenti complici con il rivale di Luca ai tempi del trono, l’ex tronista di Uomini e donne, Marco Cartasegna. Poi nel 2021 Luca Onestini prende parte a un reality in Spagna, Secret Story, e in quell’occasione conosce la giornalista iberica Cristina Porta. Tra i due scocca la scintilla, ma dura poco. Ed è proprio di Cristina Porta che si parla nel confronto tra Onestini e Soleil andato in onda lo scorso 26 gennaio nello studio del GF Vip davanti agli occhi attoniti di Alfonso Signorini.

Soleil Sorge, rivelazione su Luca Onestini: “Ho sentito la sua ex”

L’influencer ha tacciato il vippone di essere corresponsabile della loro rottura. L’avrebbe tradita per primo facendola sentire sfruttata nel mezzo di una serie di strategie mediatiche che lui starebbe attuando in tv da anni per visibilità e guadagni. Quando Soleil Sorge parla di Cristina Porta la definita come “un’altra” delle vittime di Luca Onestini.

E nelle ultime ore l’influencer è tornata a sganciare bombe contro Luca Onestini. Mentre lui è in casa, lei interviene al GF Vip party, web format parallelo del GF Vip, in cui parte all’attacco del suo ex fidanzato e fa una rivelazione su Cristina Porta. “Ho sentito questa Cristina Porta – svela nel dettaglio Soleil Sorge – ci siamo messaggiate”. L’influencer prosegue nelle sue rivelazioni spiegando che “Cristina ha certe informazioni per capire, perché anche io ho letto certe cose e ho visto la risonanza con cose che avevo visto anche io in passato e avevo detto “mmm, qui gatta ci cova” e così ho fatto il mio lavoro”.

Soleil: “Ho sentito questa Cristina Porta, ci siamo messaggiate…”



MIO DIO SOLEIL CHE LANCIA UNO SCOOP SULL'EX FIDANZATA DI ONESTINI, NOI VOGLIAMO SAPERE DI PIÙ 🍿#gfvip #SoleArmy #nikiters #incorvassi pic.twitter.com/RkKgaJ7x9T — soleilandia ☀ (@sisonokevin) January 9, 2023

Pertanto stando a quanto si ascolta, Soleil Sorge avrebbe a sua disposizione una testimonianza choc di Cristina Porta, da poter svelare nell’immediato per un ulteriore affondo ai danni di Luca Onestini, che possa mettere in definitiva fine alla querelle che la vede contrapporsi all’ex, unitamente all’accusa di cui lei è tacciata da anni: un tradimento all’ex tronista. Quindi non resta che attendere il prossimo capitolo di questa lunga storia.