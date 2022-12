La scoperta di Soleil al GF Vip 7. Durante l’ultima puntata in diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini il pubblico ha notato l’assenza di Sonia Bruganelli, che come lo scorso anno si è presa qualche giorno di pausa dal lavoro per volare a New York a conoscere il nuovo nipote.

A prendere il suo posto sono stati due ex protagonisti della passate edizioni del Grande Fratello Vip: Soleil Sorge, tornata nel programma in una nuova veste e Pierpaolo Pretelli, protagonista dell’edizione numero quattro, grazie alla quale ha conosciuto l’attuale fidanzata e voce del popolo del GF Vip 7 Giulia Salemi. Orietta Berti, invece, ha presenziato alla 25esima puntata andata in onda lunedì 26 dicembre.

La scoperta di Soleil al GF Vip 7: l’imitazione di Antonella Fiordelisi

Lo scorso anno Soleil Sorge era stata tra le grandi protagoniste del Grande Fratello Vip 6 ed è tornata nello studio del reality show di Canale 5 nella veste di opinionista. Complice il fatto che conosce personalmente alcuni concorrenti, non ha esitato a scagliarsi contro di loro riportando un po’ di pepe nelle discussioni. Il primo, ovviamente, è stato l’ex fidanzato Luca Onestini. I due erano usciti dal Uomini e Donne e mentre il tronista si trovava nella casa lei lo aveva tradito con lil tronista Marco Cartasegna.

Luca Onestini aveva scoperto il tradimento di Soleil Sorge in diretta e aveva deciso di lasciarla. Ovviamente nel corso di questi anni non sono mancate le frecciatine di entrambi e quale occasione migliore per punzecchiarsi nel corso della puntata in diretta del Grande Fratello Vip 7. “Il Natale rende tutti più buoni e ti sorprenderò. Luca è un grandissimo giocatore di reality, è entrato lì dentro, si è attaccato alla prima dinamica gentilmente offerta da Nikita e poi quando Nikita ha capito che c’era qualcosa che non andava, lui se n’è lavato le mani e ha manipolato l’intera casa contro di lei. Chapeau, sei veramente un maestro. Ed effettivamente ascoltandoli darei ragione anche io a lui. Ha manipolato l’intera casa”.

Qualcuno spieghi loro che senza l’accento sexy di Los Angeles l’imitazione non riesce. Le basi 😂



pic.twitter.com/Fjhf03FAQ0 — Jess (@lilcutiegremlin) December 27, 2022

Soleil Sorge ha scoperto anche dell’imitazione sua fatta da Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi con la complicità di Luca Onestini e Dana Ssber, ex amica di Dayane Mello e della stessa Soleil. “Qualcuno spieghi loro che hanno 30 anni. #embarassing”, ha scritto l’opinionista a corredo del video dell’imitazione. E ancora “LOL. E fu così che anche io mi dissociai da Dana. In bocca al lupo geni del male”, ha scritto Soleil dopo la scoperta della sua imitazione al GF Vip 7.