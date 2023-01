GF Vip 7, duro faccia a faccia tra Sonia Bruganelli e Luca Onestini, al suo ritorno in studio dopo tre puntante di stop la moglie di Paolo Bonolis ha dato subito spettacolo. Quella di ieri è stata una serata ricca di colpi di scena segnata dalle rivelazioni di Andrea Maestrelli sull’ex Nicole Murgia. Rivelazioni a cui c’è chi non crede. Allo stesso modo di come Sonia non crede del tutto a Luca. “Quando sei entrato mi sei stato molto simpatico, perché hai portato allegria ecc. Poi a un certo punto hai switchato e hai completamente cambiato registro”, spiega l’opinionista.



E ancora: “Gli altri sono rimasti a fare il reality, tu stai facendo una soap opera un pochino sudamericana con Oriana. E ti sei scordato che il Grande Fratello è in italiano, voi vi mettete lì e parlate in spagnolo, non si sa perché”. Parole che sono state smentite immediatamente sia da Oriana che da Luca ma davanti alle quali Sonia non è rimasta in silenzio.

Leggi anche: “Cosa faccio qui dentro”. GF Vip, Oriana Marzoli l’ha detto: confessione bomba per il pubblico





GF Vip 7, Sonia Bruganelli accusa Luca Onestini: “Sei un bugiardo”



Ed ha attaccato: “Tu stai totalmente perdendo di credibilità anche all’interno della Casa, perché vai in giro a dire e parlare di Nikita, di altra gente, quando potresti farlo direttamente in faccia e invece vai a parlare quando non ti vedono. Ma ti vedono perché abbiamo 120 telecamere. Non fare il gradassetto così, hai quell’atteggiamento. Ma ti dico: fidati”.



Quando Luca Onestini ha domandato se, a detta sua quindi avesse ragione Dana sul suo conto, l’opinionista non ha avuto dubbi: “Ha ragione Dana quando ti dà del pagliaccio? Sì, perché quando tu parli sai la sigla che parte? Racconti un sacco di fandonie, di stupidaggini”. Il ritorno in studio di Sonia non è stato accompagnato solo da applausi, anzi, c’è stato anche dell’altro scorrendo i commenti social che, davvero, non risparmiano nessuno superando la soglia di tolleranza che una sana educazione impone.



“Sonia fatti schifo, Antonino te sei la m che si schiaccia quando cammini per strada. Alfonso sei un cretino di prima categoria, per quanto Oriana per alcune cose non possa piacere, non hanno un minimo di rispetto per lei che non ha avuto mai sorprese. Che vergogna davvero patetici”.