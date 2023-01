La puntata del 2 gennaio del GF Vip è caratterizzata da una clamorosa discussione che avviene in studio. Alfonso Signorini fa arrivare dalla casa Luca Onestini e parte lo show di Soleil Sorge, che in queste puntate sta sostituendo Sonia Bruganelli (assente perché in vacanza). Onestini viene messo all’indice perché capace di entrare in tutte le dinamiche della casa. Lo sottolinea anche Antonino Spinalbese in collegamento dall’ospedale: “Io considero tutti i suoi atteggiamenti, da quando si sveglia fino a quando va a letto. È palese a vista d’occhio che lui reciti un ruolo, che Luca stia cavalcando tantissimi stadi di umore, stadi di personalità. Perché? Perché è un professionista e su questo gliene devo dare atto”.

A rincarare la dose ci pensa Nikita Pelizon: “Lui è super competitivo ed è venuto qua a vincere, questo ci mancherebbe”. Pronta è la risposta di Luca Onestini: “Io sono venuto a fare un’esperienza, credo che dia più fastidio che io abbia questa mia personalità. Io sono così. Rido, scherzo, mi diverto, sono sensibile, sono profondo e quando mi arrabbio, mi arrabbio come tutti”. Poi Onestini viene chiamato in studio e si scatena Soleil Sorge con cui in passato c’è stata una relazione.

GF Vip, lite tra Soleil Sorge Luca Onestini: lei parla di Cristina Porta

“Lui ha sempre fatto i soliti saltimbanchi a ogni reality”. Luca Onestini ribatte: “Saltimbanchi? Guarda che ‘saltinbanchi’ non è nella lingua italiana”. Il pubblico applaude, ma l’opinionista è una furia: “Guarda che l’applauso che stai sentendo è comandato, eh”. E sgancia la bomba: “Ti saluta Cristina”. Il riferimento è a Cristina Porta, l’ex fidanzata di Luca Onestini che lo ha accusato “di cose molto gravi, non l’ho denunciato, ma ho le prove”.

Lo scontro prosegue: “Smetti di parlare di me, amore”, dice Onestini e Soleil ribatte: “Amore, non mi ci chiami. Mi chiami, Liana. Perché ti ho dato l’ennesimo modo di emergere. Fai i soliti saltimbanchi”. Luca Onestini spiega: “Tu sei qui per me, non sono io qui per te”. Soleil Sorge: “Tu sei un bugiardo pericoloso, proprio come le cose che dici costantemente, tu lo sei un bugiardo pericoloso”.

SOLEIL CHE PARLA IN PRIMA SERATA DI CRISTINA PORTA E DEL REALITY SPAGNOLO, REGINA 🔥#gfvip #solearmy #incorvassi #nikiters pic.twitter.com/SyfoCEfIc4 — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) January 2, 2023

Luca Onestini accusa Soleil Sorge di averlo tradito: Era il 2017, io purtroppo stavo con lei. Dopo due settimane, io entro nella Casa e questa mi tradisce con un altro. Sono i fatti non possiamo cambiare la storia. Lei chiude, io accetto la cosa. Io non l’ho mai nominata da nessuna parte”. “La prima che ha tradito non sono stata io. Compravi i follower, anche tuo fratello”, ha così attaccato Soleil, facendo sorridere lo stesso Luca. Arriva, infine, Alfonso Signorini: “Vogliamo lasciarci con una parola buona?”. Luca Onestini è laconico: “Per me, lei non esiste”.