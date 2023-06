Helena Prestes ha rivisto il fidanzato lunedì scorso, durante l’ottava puntata dell’Isola dei Famosi 2023. Carlo Motta, questo il suo nome, l’ha sorpresa su Playa Fantasma e le ha anche fatto la proposta di fidanzamento con tanto di anello. Un bel momento per la naufraga ‘rovinato’ però dalle dichiarazioni di Gian Maria Sainato e Marco Mazzoli: a loro avrebbe dichiarato loro di essere ancora innamorata del suo ex. Anche in settimana sono arrivate altre discussioni su questo argomento, soprattutto con il modello che l’ha accusata di essere falsa.

“Sei ridicola, ridicola, tu ami il tuo ex e stai prendendo in giro quel Carlo là – l’ha attaccata Gian Maria – Anzi vi siete organizzati, tutti e due, attori per visibilità. Lo sanno tutti. La finta storia d’amore! Ma chi ci crede, lo conosci da tre mesi. Non prendere per il c… il pubblico italiano con le tue storie finte, perché la sappiamo la verità”. E ancora: “La storia con Carlo è finta. Tu lo hai detto che è finta. Lo hai detto tu agli altri. Lui è venuto a farti la sorpresa dall’Italia e tu dici: ‘Stanotte ho sognato il mio ex’. Prima dici che lo ami, poi non lo ami. Non ti crede nessuno, sappilo”.

Helena Prestes Isola dei Famosi 2023, la verità sul fidanzato

Helena Prestes ha ribattuto dicendo che Gian Maria non sa nulla della sua vita, tantomeno la verità sulla sua storia d’amore. Poi però, nella notte, la modella brasiliana ha deciso di chiarire tutta la situazione, proposta inclusa: “Se amo Carlo? oddio, lo stiamo costruendo l’amore. C’è la passione, poi l’amore va costruito. Lui ha costruito intorno a me tanto amore. Io invece no, scappavo da lui. Ora voglio dargli amore. Lui mi ama, io ho scoperto qui sull’isola che sono innamorata di lui”.

“Se sono confusa? Prima di venire qui sì, adesso mi sento più sicura”, ha continuato la naufraga dell’Isola dei Famosi 2023 ammettendo che fino a pochi mesi fa scappava. Ora invece ha capito di essere innamorata e non vede l’ora di “vivere questa storia fuori.” “Ci stiamo conoscendo e sono felice. Voglio dare un’opportunità a questo rapporto”, ha aggiunto.

Gian Maria sostiene che la relazione tra Helena e Carlo sia falsa! ⚡️

Che ne pensate? #Isola pic.twitter.com/d7EN1mOo28 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 9, 2023

Poi tutta la verità sulla proposta: “Come mai ho accettato la proposta? Ma dai, l’anello di Carlo è di plastica! Non è che è la proposta di matrimonio. Era una cosa plastificata, lui è venuto a vedermi. Ha fatto una cosa molto bella. Se ho detto che amavo ancora il mio ex? No, prima lo amavo, adesso mi è passata. Non è vero che ho detto di amare il mio ex attualmente. Se il mio cuore è libero? Sì, ci siamo lasciati. Dopo la rottura sono andata anche dalla psicologa. Io qui non lo penso più sono sincera”, ha concluso Helena Prestes.