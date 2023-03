Heather Parisi, bufera sulla showgirl raggiunta dai carabinieri durante le registrazioni della puntata di Belve, il programma di Francesca Fagnani in onda domani sera, martedì 14 marzo, su Rai 2. A dare notizia su Twitter è il marito di Paola Perego e manager televisivo Lucio Presta. “Hai avuto moltissimo tempo cara @HeatherParisi – scrive Presta – di saldare quanto disposto dal tribunale che ti ha condannato per diffamazione , ma tu e la tua luce pensavate di farla franca ancora, allora mi è toccato fare ciò che mai avrei voluto”.



“Giovedì in occasione della registrazione di Belve un Ufficiale giudiziario assistita dalla forza pubblica (ringrazio l’Arma) ha effettuato il pignoramento a persona fisica presso gli studi, a fine registrazione. Per evitare la mortificazione di veder portare via effetti personali, hai dovuto effettuare bonifico tramite terzi e saldare quanto dovuto , operazione che ha richiesto alcune ore trascorse in un camerino del centro di produzione”.

Heather Parisi, raggiunta dall’ufficiale giudiziario dopo Belve. Cosa è successo



E ancora: “Questa volta il tuo mentore non è riuscito a sfuggire al pagamento e ti ha fatto vivere una vera mortificazione davanti a tutti. Cara HP anche questa volta non hai evitato di fare una brutta figura, sottraendoti per mesi ai tuoi obblighi nei miei confronti, sanciti dalla Magistratura. E chissà che altre figuracce rimedierai ….vedremo le tue interviste. Medita Heather medita!”, conclude Presta che parla di ‘una somma notevole’.



Ma cosa è successo? Racconta Gossipetv come: “La diatriba tra Heather Parisi e Lucio Presta risale al 2017, quando la prima ha fatto causa ad Arcobaleno Tre, la società di proprietà del manager delle star. Il motivo? Gli strascichi dei malumori sorti nel corso di Nemicamatissima, lo show con Lorella Cuccarini con il quale Presta aveva riportato la Parisi in tv”. Per Heather un brutto colpo.



La sua vita lontano dalla tv è stata spesso oggetto di critiche. Momenti turbinosi come turbinosa è stata la sua vita sentimentale. Dopo essersi sposata con Giorgio Manenti, nel 1994 è nata la sua prima figlia, Rebecca. I due divorziarono nel 1999. Nel 2000, è diventata madre di un’altra figlia, Jacqueline, frutto della relazione con l’ortopedico Giovanni Di Giacomo. Col suo terzo marito, l’imprenditore Umberto Maria Anzolin, nel 2010 ha avuto due gemelli, Elizabeth e Dylan. Dal 2011 vive a Hong Kong.