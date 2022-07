“Mi ha sconvolto”. Lorella Cuccarini, coltellata di Heather Parisi: il brutto gesto

Lorella Cuccarini bloccata sui social. Fresca dall’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, la showgirl, ballerina e cantante ha ripercorso la sua carriera in un’intervista in una intervista rilasciata al quotidiano La Nuova Sardegna. Per lei è un momento d’oro: la carriera è al top e in famiglia le cose vanno a gonfie vele.

Nell’intervista rilasciata al quotidiano sardo Lorella Cuccarini ha parlato della sua straordinaria carriera ma anche dei momenti brutti, quando sembrava che nessuno la volesse più in televisione e la sempre chiacchierata rivalità con la collega Heather Parisi, con la quale qualche hanno fa ha condiviso il palco del programma Nemica amatissima.





Lorella Cuccarini bloccata su Instagram da Heather Parisi

“Ho cercato di proteggerla – aveva spiegato all’epoca fLorella Cuccarini a “Diva e donna” – di esserle complice. Non so quanto questo sia passato, se penso a quello che è successo dopo”. “Non hai capito tu, figurati io. Sono sincera, non so darti una spiegazione, anche perché Heather è partita subito, la mattina dopo. Siamo scoppiate in un pianto liberatorio. Sai, anche l’adrenalina. Il peso di un mese e mezzo di lavoro duro. Heather mi ha detto delle cose belle. Mi ha ringraziato”. Poi la lite che continua a ancora a far discutere.

“Quanto è successo dopo ci ha lasciato tutti a bocca aperta. – ha raccontato a La Nuova Sardegna – Nessuno avrebbe immaginato quella polemica“. Me c’è dell’altro, perché oltre a non parlarsi più, Lorella Cuccarini ha confessato che Heather Parisi l’ha bloccata su tutti i social. Un gesto che ha spiazzato la showgirl e professoressa di Amici, il talent di Maria De Filippi in onda su Canale 5.

Non è la prima volta che le due si lanciano frecciatine, perché quando Lorella Cuccarini fu scelta per condurre la Vita in diretta con Alberto Matano la Parisi commentò rilasciando dichiarazioni non proprio felici: “Non scherziamo! Per avere la conduzione di un programma sulla TV pubblica italiana non bastano un paio di dichiarazioni sovraniste. Però, di questi tempi, aiutano. Molto”.

Lorella Cuccarini e Heather Parisi, la ‘guerra’ continua. Stavolta è l’americana ad affondare il colpo