Paola Barale è stata ospite a BellaMa’, il programma del pomeriggio condotto da Pierluigi Diaco che va in onda su Rai2 e che mette a confronto due generazioni apparentemente molto distanti tra loro: da un lato la generazione Z (quella dei teenager fino a 25 anni) e dall’altro i cosiddetti “boomer” (da 55 a 90 anni). Paola Barale si è messa in gioco davanti ai più giovani e ha dialogato con i più grandi. Ovviamente non si poteva che parlare della sua esperienza a Ballando con le stelle.

L’ex valletta di Mike Bongiorno ha accettato l’invito di Milly Carlucci di partecipare al suo show e lo ha fatto con grande voglia e determinazione. Qualche settimana fa è stata eliminata: in quella puntata ci fu una doppia eliminazione e le coppie formate da Dario Cassini con Lucrezia Lando (17 punti) e Paola Barale con Roly Maden (27 punti) hanno dovuto abbandonare il programma dopo essersi classificati ultimi.

Leggi anche: “Me ne sono accorta”. Ballando, la pesante accusa di Paola Barale: cosa è successo con il giudice





Paola Barale contro la giuria di Ballando: “Hanno rotto”

Paola Barale da Pierluigi Diaco si è voluta togliere qualche sassolino dalla scarpa e ha detto la sua senza peli sulla lingua. L’ex valletta è andata giù pesante contro Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino. Diverso il giudizio su Carolyn Smith: “Carolyn è l’unica tecnica ed è l’unica da cui posso accettare i suoi giudizi ma secondo me è stata un po’ cattiva”. Tuttavia il voto alla coreografa e agli altri due componenti della giuria è stato 5, quindi sotto la sufficienza.

Di Ivan Zazzaroni ha detto: “Io forse gli stavo un po’ antipatica non so perché”, mentre è stato più affilato il giudizio su Fabio Canino: “Ha rotto le scatole perché voleva che fossi quella di 30 anni fa con Madonna, Carrà ed io ho cercato un po’ di accontentarlo anche se non mi sentivo a mio agio.” Alla fine tra i giurati di Ballando Paola Barale ha salvato solo Guillermo Mariotto perché la diverte e Selvaggia Lucarelli.

“Ti stupirò, fra tutti lei è quella che preferisco perché anche se è eccessiva nel modo di esporsi e nel modo di parlare e a volte fa anche male, è l’unica che dice la verità”, ha detto Paola Barale a Bellama’ parlando di Selvaggia Lucarelli. Infine ha ammesso di esserci rimasta molto male dopo l’eliminazione da Ballando con le stelle: “Mi hanno eliminato e ci sono rimasta malissimo, perché mi ero fatto un mazzo tanto io ho capito oggi come funziona tutto lo spareggio.” E sui motivi ha detto: “Cosa non ha funzionato? Il ballo”.