Nella puntata del Grande Fratello andata in onda mercoledì 29 febbraio, c’è stato un botta e risposta tra Alfonso Signorini e Mirko Brunetti. Tutto è successo mentre nello studio si parlava della storia d’amore tra il giovane reatino e l’ex fidanzata Perla Vatiero. Il conduttore ha parlato del rapporto tra la gieffina e Alessio Falsone e all’atteggiamento di Mirko Brunetti. Perla ha detto di non sentirsi fidanzata con l’ex e il giovane si è un po’ risentito di questo.

“No che non sono felice, mi manca, mi manca tanto. Ma ci siamo detti quel ti amo e scelgo di aspettarla e fidarmi di lei”, ha detto Mirko Brunetti durante la diretta del Grande Fratello andata in onda mercoledì 28 febbraio. “Sarà…ma io penso che Mirko faccia così perché se Perla sbagliasse, lui passerebbe per la vittima, che aspetta lei”, ha detto Signorini.

Grande Fratello, indiscrezione: Mirko voleva lasciare lo studio

A questo punto Mirko si è arrabbiato e ha risposto al conduttore senza troppi giri di parole: “Questa è una cafonata, con una persona che conosco da 15 anni potrei mai fare una cosa simile?!”, ha detto l’ex concorrente del Grande Fratello durante la lite con il conduttore Alfonso Signorini. Animi davvero scaldati in studio, tanto che è arrivata una segnalazione bomba proprio da alcune persone che stavano tra il pubblico del reality show.

“Perla piange e Mirko in puntata era piuttosto nervoso, si è tolto il microfono e stava per abbandonare gli studi, salvo poi essere fermato dagli autori. Ci rendiamo conto?! Tutto questo per share, giocare sulle vite delle persone non è un gioco, è crudeltà”, si legge su X, dove sono arrivate alcune segnalazioni, secondo le quali Mirko avrebbe minacciato di lasciare lo studio a seguito della lite con Signorini.

Un’altra segnalazione è arrivata sul social X: “Raga confermo da una ragazza che era in studio che durante la pubblicità Mirko ha visto Perla piangere e si stava levando il microfono ed era arrabbiato con gli autori #perletti”. Le lacrime di Perla e il battibecco con Alfonso Signorini avrebbe scatenato nell’ex gieffino un certo nervosismo portandolo a togliersi il microfono e a minacciare di abbandonare lo studio.