“Vi auguro tutto il male”. Guendalina Tavassi choc dopo i fatti gravi: “Morirete presto”

Disavventura per l’ex naufraga della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Guendalina Tavassi, anche se lontano dalle spiagge dell’Honduras continua ad avere tutti per sé i riflettori. Nel corso della diretta dello show condotto da Ilary Blasi, dopo aver discusso con Lory Del Santo, l’ex gieffina ha raccontato di essere stata vittima di furto.

Guendalina Tavassi vittima di un furto

“Mi hanno lasciato per terra. Mi hanno rubato il portafogli in stazione. C’erano soldi, carte, addirittura l’anello, il rosario di mia nonna, tutti i documenti, rubato dentro la stazione a Milano. State attenti a Milano – prosegue Guendalina – perché la cosa che hanno fatto con me è stata stupidissima però viene spontaneo fare”.

Un episodio questo che ha lasciato di stucco i presenti, Ilary Blasi compresa, e tutti i telespettatori. La Tavassi ha poi rivelato i dettagli dell’accaduto: “Avevo la borsa, mentre passavo uno ha cominciato a urlare, io mi sono girata e questo continuava a urlare, e la compare è passata mentre io mi giravo a guardare questo che urlava… Vi auguro tutto il male, voglio che morite presto”.

