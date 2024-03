Grande Fratello, la frase inaspettata sull’ospite speciale. Tra un mese circa, le date possibili sono il 4 e l’11 aprile, si concluderà questa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Un’edizione caratterizzata dagli ostacoli e le difficoltà e con un record negativo: il numero elevato di concorrenti che si sono ritirati. Con Marco Maddaloni è salito a sei.

Prima di lui infatti anche Heidi Baci, Giampiero Mughini, Ciro Petrone, Alex Schwazer e Fiordaliso hanno detto addio alla Casa. In ogni caso negli ultimi giorni ci sono state diverse novità. Come ad esempio la love story tra Alessio Falsone e Anita Olivieri. Anche se non tutti credono che sia una storia autentica. Ma tant’è. Poi Beatrice ha spiegato perché pensa che Garibaldi non meriti di vincere. E ci sono le quote dei bookmakers. Curiosità, infine, ha destato l’ingresso nella Casa di un ospite speciale.

Leggi anche: “Ecco chi vince”. Grande Fratello, nessun dubbio: ecco chi si porta a casa il montepremi





Dado entra nella Casa e Simona Tagli fa una ‘gaffe’

Ieri sera, sabato 9 marzo, i concorrenti hanno avuto una sorpresa in Casa. Nel corso del consueto party gli inquilini sono stati deliziati dalla cena preparata dagli chef Rosy Chin e Sergio D’Ottavi: un bel piatto di spaghetti con gamberi, cozze e limone. Prima di iniziare la cena i protagonisti del GF hanno voluto festeggiare con dedica speciale: “Al terzultimo sabato al Grande Fratello”.

Poi è arrivato il ‘regalo’. Con un freeze è stato annunciato l’ingresso nella Casa del comico Dado. Il cabarettista italiano è stato salutato da un “Benvenuto” dai parte dei concorrenti. Tanti i sorrisi e gli applausi, ma ad un certo punto Simona Tagli fa una gaffe. L’ex conduttrice tv chiede infatti: “Come ti chiami? Mi ricordo di te, ma non mi ricordo il tuo nome“.

“Buonasera, tu sei Rosy Chin, ho studiato… Buonasera Massimo, Sergio, Simona, Beatrice e Greta…”. Dado saluta tutti, poi abbraccia Simona, che però per tutta risposta confessa di non ricordare il suo nome: “E allora che ca*** ci abbracciamo a fare?!” esclama Dado. Comunqe l’ospite porta in dote due torte, una al cioccolato e l’altra ai frutti di bosco. Poi, armato di chitarra, inizia il suo spettacolo con uno stornello dedicato alle avventure del GF. E le risate sono assicurate.

“Ma quale amico”. Grande Fratello, Garibaldi choc: corre a raccontare tutto a Beatrice. “Cosa ha fatto alle tue spalle”