“Ma quale amico”. Grande Fratello, Garibaldi choc: corre a raccontare tutto a Beatrice. “Cosa ha fatto alle tue spalle”

Grande Fratello, Garibaldi e Beatrice: nuovo confronto nella notte. Il concorrente calabrese ha parlato di un concorrente in particolare raccontando retroscena mai visti. Beatrice, da parte sua, ha ascoltato senza sbilanciarsi troppo convinta delle sue posizioni. Il gesto di Garibaldi è stato visto da molti come una macchinazione. “Sfatiamo il mito che Giuseppe non ha bisogno di voti poiché ha già un fandom forte, oltretutto maggior parte della Calabria che lo sostiene”.

>> “Ma che le ha combinato in testa?”. Stupore al Grande Fratello: la scelta di Beatrice su Rosy non trova consensi. Le immagini confermano tutto

“Non hanno mandato l’intero discorso bellissimo e Beatrice meritava di vederlo! Penso sia anche una grande falsa Bea quando dice che non prova niente perché si vede benissimo, traspare benissimo dal suo volto. È andata così, ma le emozioni che davano loro, se li sognano là dentro”. Cosa è successo?





Grande Fratello, Garibaldi e Beatrice: nuovo confronto nella notte

Garibaldi ha parlato di Vittorio: “Sei tu che ti sei allontanata da me e non io. Ti sei isolata con Srgio, Stefano e Vittorio. […] Vitto è venuto a parlare con me di te. Ha detto varie cose. Un esempio? Anche sul fatto di Greta mi ha detto delle cose, quando lui negli ultimi tempi si era avvicinato tanto a lei. È venuto da me e mi ha detto ‘Bea mi ha detto di allontanarmi da Greta’”.

“Io gli ho detto che doveva fare come si sentiva, che doveva pensare a sé stesso. Poi ho anche aggiunto che non doveva ascoltare gli altri”. Beatrice ha risposto: “Ah, mi avessero messo un 50enne qui dentro mi avrebbero fatto un bel favore”. Decine i commenti: “Quello che pressava Vittorio parlandogli di Beatrice e che gli diceva che si rivedeva in lui era proprio il bidello insieme ad Anita. I riportini che fa questo sono sempre distorti dalla realtà”.

“Comunque il bidello ha un’ossessione per Vittorio”. “Parla lui che fomentava tutta la casa contro di Bea soprattutto con Anita”. “E comunque è inutile che il bidello vuole mettere in mezzo Vittorio. Giuseppe è talmente falso che lo tira fuori ora per la finale. Vitto parla”. “Il bidello si sta giocando il jolly (biglietto per la finale) tirando fuori i riportini di Vittorio?!“.