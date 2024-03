Nelle ultime ore al Grande Fratello Beatrice si è resa autrice di un gesto nei riguardi di Rosy, che ha lasciato tutti sbigottiti. Possiamo subito dire che le immagini di ciò che è successo sono diventate virali in pochissimo tempo. Sono tanti gli utenti che hanno condiviso le foto di quel momento particolare, che si sperava potesse essere diverso. Invece è uscito fuori qualcosa di insolito.

Dunque, al Grande Fratello c’è stato questo gesto di Beatrice verso Rosy. Le premesse erano tutte positive, ma il risultato finale ha destato più di qualche perplessità nel pubblico. Le foto provenienti dalla casa non sono state particolarmente gradite, ma non sono mancate anche delle risate. E c’è stata pure tanta ironia da parte di alcuni telespettatori.

Grande Fratello, il gesto di Beatrice verso Rosy lascia sbigottiti

A sei mesi dal suo ingresso al Grande Fratello, ha chiesto a Beatrice di aggiustarle qualcosa che non le piaceva. Rosy si è fidata dell’attrice, ma il pubblico ha ritenuto molto negativo ciò che si è visto successivamente. Non parliamo di litigi né di provocazioni della Luzzi, ma di un errore, vista la sua non grande esperienza in un ruolo che certamente non le compete.

Bea doveva dare una spuntatina alle doppie punte dei capelli di Rosy, ma ne è venuto fuori qualcosa di non entusiasmante. Il sito Biccy ha infatti scritto che presumibilmente servirà poi l’intervento di una parrucchiera per migliorare tutto. Infatti, un internauta ha subito commentato: “Adesso mi spiegate perché Rosy Chin si è fatta tagliare i capelli in questo modo, perché ho le lacrime agli occhi da 10 minuti”.

adesso mi spiegate perché rosy chin si è fatta tagliare i capelli in questo modo perché io ho le lacrime agli occhi da 10 minuti pic.twitter.com/O0fA4exrGH — 𝟕 (@svndipiity) March 8, 2024

che poi se la rovesci è il trapezio in testa avuto dal bidello per 5 mesi ecco a chi si è ispirata pic.twitter.com/aGGGXRy5FO — BagnoTrash 🐦 (@bagnotrash) March 9, 2024

E ancora: “Che poi se la rovesci è il trapezio in testa, avuto dal bidello per 5 mesi, ecco a chi si è ispirata”. Tante risate e divertimento assicurato per questa nuova capigliatura della food blogger.