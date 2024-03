Al Grande Fratello, oltre alla crescita del sentimento tra Anita e Alessio che sono arrivati a baciarsi, è nata una certa complicità tra Sergio e Greta. Ma ci sono varie opinioni su di loro, che si contrastano a vicenda. Infatti, c’è chi crede che possa nascere una nuova coppia e chi invece ha criticato pesantemente D’Ottavi perché si è comportato in maniera brusca con la giovane.

Nei giorni scorsi al Grande Fratello Sergio ha giocato con Greta, superando però il limite stando ad alcuni telespettatori. Infatti, l’ha abbracciata e l’ha stretta forte attorno a sé, rischiando di farle uscire dei lividi sulle braccia. Ma oltre alle condanne sono arrivate delle difese, dato che entrambi sembravano essere sorridenti. Ora è stato il fratello di lei a svelare qualcosa di clamoroso.

Leggi anche: “Cosa hanno fatto a Beatrice”. Perla crea sconcerto al Grande Fratello. Ma qualcosa non torna





Grande Fratello, la rivelazione su Sergio e Greta del fratello di lei sciocca tutti

Proprio il fratello di lei aveva alzato un polverone fuori dal Grande Fratello, criticando la troppa violenza usata da Sergio nei confronti di Greta. Ma ora è andato oltre, infatti ha voluto rivelare quale sia il reale intento di sua sorella. Josh Rossetti ha scritto un post su X, ma poco dopo lo ha immediatamente eliminato. Peccato, però, che gli utenti avevano già fatto lo screenshot.

Prima il fratello di Greta ha pubblicato un post contro di lui, scritto da un odiatore del web: “Fallito”. Poi lo stesso hater ha voluto taggarlo per mostrargli lei e Sergio felici in piscina e ha commentato: “La senti questa foto?”. Ma Josh ha deciso di togliere la maschera alla sorella, svelando qualcosa di incredibile: “Mia sorella è brava a giocare, svegliatevi“. Quindi, per lui Greta avrebbe deciso di fingere questa storiella per creare una dinamica.

no perché anche fosse che lei stia giocando quanto devi essere stupido per fare un tweet del genere e farle prendere ancora più merda? ma i neuroni di questo tizio hanno smesso di creare sinapsi? pic.twitter.com/gRkjoBPr7R — 𝐆𝐑𝐄𝐓𝐀 (@gierreta) March 9, 2024

E una fan di Greta ha attaccato proprio il fratello della Rossetti: “Anche se fosse che lei stia giocando, quanto devi essere stupido per fare un tweet del genere e farle prendere ancora più me***? I neuroni di questo tizio hanno smesso di creare sinapsi?”.