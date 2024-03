Situazione alquanto strana quella che si sta creando al Grande Fratello. Perla ha infatti rotto il silenzio su Beatrice, svelando cosa è stata costretta a subire la coinquilina. Ma qualcosa non torna al pubblico, infatti sebbene siano arrivate dichiarazioni più pacifiche, c’è chi è rimasto a bocca spalancata, soprattutto avendo seguito costantemente il reality show.

E ora non stanno comprendendo bene questa presa di posizione della ragazza al Grande Fratello. Comunque Perla ha dialogato soprattutto con Alessio e ha rivelato tutto su Beatrice, anche perché Falsone non è nella casa sin dal primo giorno dell’inizio della trasmissione. E ora sui social è nata una discussione accesa tra i vari telespettatori del GF.

Grande Fratello, Perla difende Beatrice. Ma c’è qualcosa che non torna

A sorprendere sono state le parole troppo carine, dette al Grande Fratello da Perla nei confronti di Beatrice. In passato ci sono invece stati tanti problemi tra le due inquiline, infatti si erano creati proprio due gruppi contrapposti capitanati da loro. Andiamo a vedere cosa è stato detto dalla Vatiero e soprattutto che tipo di reazione c’è stata da parte del pubblico.

Perla, sotto lo sguardo di Alessio e Sergio, ha esclamato: “Voi non capite le pressioni psicologiche a cui è stata sottoposta Beatrice, che ogni puntata la tiravano in ballo”. Quindi, ha preso le difese della Luzzi scatenando il nervosismo di una fetta di utenti: “Cara Perla, tra quelli che la tiravano in ballo e la massacravano di insulti in prima linea c’eri tu. Già dimenticati gli applausi al vergognoso show di Maddaloni? Quindi ora fai meno la ruffiana“.

Perla ha detto una grande verità su beatrice…peccato che lei è tra quelle che ha alimentato la pressione psicologica di beatrice ! #grandefratellopic.twitter.com/6KEB0lgDe3 — Fabiola🍓 (@Fabiola63445821) March 9, 2024

CARA PERLA TRA QUELLI CHE LA TIRAVANO IN BALLO E LA MASSACRAVANO DI INSULTI IN PRIMA LINEA C'ERI TU !!! GIA' DIMENTICATI GLI APPLAUSI AL VERGOGNOSO SHOW DI MADDA???

Quindi ora fai meno la ruffiana.#grandefratello https://t.co/jqqrDzBIhm — Enrbac (@bayenr) March 9, 2024

Anche un’altra utente ha condiviso questa opinione: “Perla ha detto una grande verità su Beatrice, peccato che lei è tra quelle che ha alimentato la pressione psicologica di Beatrice!”.