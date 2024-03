“Giuseppe perdonami”. Grande Fratello, poco fa in cucina sono arrivate le scuse di Beatrice nei confronti del bidello calabrese dopo la discussione avvenuta tra i due ieri sera. Nelle immagini si vede l’attrice in piedi vicino al tavolo mentre maneggia alcune bottiglie di latte, lui si è avvicina e a quel punto scattano le scuse.

La notte porta consigli. Prima di andare a letto alcuni inquilini avevano avuto confronto aperto su chi all’interno della casa meritasse di arrivare in finale e vincere. Ognuno dei concorrenti aveva detto la sua. Per ora Bea è l’unica ad avere il posto garantito. Il secondo finalista sarà invece uno tra Letizia, Paolo, Rosy e Anita.

Marcia indietro di Beatrice: “Giuseppe, ho sbagliato tutto”

Giuseppe ancora fuori dai candidati finalisti. Il bidello non ha preso bene il fatto che nessuno il fatto che nessuno dei suoi compagni di viaggio lo abbia votato per dargli la possibilità di arrivare fino in fondo. Ha preso l’esito delle nomination come un tradimento. “Mi dicevano sempre che mi meritavo la finale e poi alla prova dei fatti sono spariti tutti”, ha lamentato in uno dei suoi ultimi sfoghi.

Giuseppe non riesce a farsene una ragione. E ieri sera davanti agli altri concorrenti in giardino ha detto apertamente davanti a tutti che lui sente di meritarsi la finalissima, proprio per tutto quello che ha dato dentro la casa.

Dell’opinione opposta invece si è detta Beatrice. Secondo le ci sono altri concorrenti che meritano di più quel posto, perché durante il reality si sono messi a nudo (metaforicamente) per quello che sono. E ha fatto i nomi di Max, Perla, Federico. Un altro duro colpo per Giuseppe che sperava di trovare la solidarietà di Bea.

Marcia indietro di Beatrice stamattina. Ecco cosa ha detto ha Giuseppe poco fa: “Ci ho ripensato a quel discorso di ieri, sulla vittoria, ed è vero che fra tutti sei tra quelli che si è messo più in gioco”. Rispetto alle parole di Bea, Giuseppe è rimasto incredulo.

Le parole dell’attrice sono rimbalzate subito su X, dove però non tutti i commentatori si sono trovati d’accordo nella loro interpretazione. Eccone una carrellata: “Quando dice a modo tuo non è proprio un complimento, aggiungo il sorriso ironico di lui e un non credo a quello che sta dicendo Bea”.

Bea: “ci ho ripensato a quel discorso di ieri, sulla vittoria, ed è vero che fra tutti sei tra quelli che si è messo più in gioco”



Bea fa un passo indietro sulla conversazione avvenuta la sera prima #grandefratello pic.twitter.com/yA7SWp274x — M🌸 (@Skoolsucks2) March 9, 2024

“Anche se lui avesse fatto un percorso mettendosi o non in gioco, discutibile, il problema è che lui ha detto e fatto solo grandissime cessate, Questo è indiscutibile, in questo caso sarebbe stato meglio non dire e non fare”. “Lei lo vuole in finale. Un messaggio per il suo fandom!”. Chissà come mai ha cambiato idea ma tanto non ci casco è troppo furba non fa niente e non dice niente a caso la signora”.