“Ecco chi vince”. Grande Fratello, nessun dubbio: ecco chi si porta a casa il montepremi

Grande Fratello, una cascata di emozioni negli ultimi giorni. La storia tra Alessio Falsone e Anita Olivieri sta prendendo piede. Dopo il bacio nella vasca idromassaggio è arrivata anche la confessione del concorrente su Greta: lui non ci ha provato perché sapeva che interessava a Sergio. Parole che alimentano i sospetti di chi pensa che la relazione sia frutto solo di strategia.

Ma nella Casa c’è spazio anche per le risate. Quelle del pubblico, ovviamente, perché forse Rosy non avrà molta voglia di ridere dopo quello che le ha combinato Beatrice. L’attrice ha dato una sistemata ai capelli della chef, ma il risultato è stato… beh, giudicate voi dalla foto in basso. Comunque mentre la finale si avvicina è arrivato il momento di capire quali sono i concorrenti favoriti per la vittoria (con 100mila euro di bottino, che diventano 39mila netti).

Leggi anche: “Ma che le ha fatto in testa?”. Stupore al Grande Fratello per la scelta di Beatrice su Rosy





Il giudizio di Beatrice su Garibaldi e le quote degli scommettitori

Mentre fuori i bookmakers fanno le loro previsioni sulla vittoria finale del GF all’interno della Casa Perla Vatiero ha detto che per lei Giuseppe Garibaldi meriterebbe la vittoria. Tagliente la risposta di Beatrice: “Ma chi, Beppe? Giuseppe, non ti meriti di vincere secondo me. Perché no. Potresti dire lo stesso di me? No. Questo è un reality in cui uno, essendo reality, deve essere partecipe con se stesso, denudandosi, aprendo la pelle, tirando fuori le viscere, il bene e il male, giocando nel senso di mettersi in gioco. E tu non ti sei messo in gioco”.

Per quanto riguarda gli scommettitori ecco cosa leggiamo su Super Scommesse: “Dopo oltre sei mesi dall’inizio di questa edizione ritornata un po’ all’antico, è entrato nel vivo il ‘Totonomi’ su chi vincerà il reality di Alfonso Signorini. Chi vincerà il Grande Fratello? Secondo i principali operatori di scommesse italiani, Beatrice Luzzi e Perla Vatiero sono le favorite alla vittoria finale, seguite da Giuseppe Garibaldi”.

Le quote di Snai, Gold Bet e Better: Beatrice Luzzi 1.50, 1.50, 1.50; Perla Vatiero 2.25, 2.25, 2.25; Giuseppe Garibaldi 5.00, 5.00, 5.00; Anita Olivieri 10.00, 11.00, 11.00; Paolo Massella 15.00, 16.00, 16.00; Greta Rossetti 18.00, 21.00, 21.00; Rosy Chin 20.00, 21.00, 21.00; Letizia Petris 20.00, 21.00, 21.00; Federico Massaro 33.00, 38.00, 38.00; Massimiliano Varrese 75.00, 71.00, 71.00. Insomma l’attore sembra destinato ad arrivare ultimo. Sarà davvero così?

“Ma quale amico”. Grande Fratello, Garibaldi choc: corre a raccontare tutto a Beatrice. “Cosa ha fatto alle tue spalle”