Grande Fratello, Varrese fa piangere Letizia: tensione alle stelle. ll clima nella Casa ora si fa davvero pesante. Sono in molti a pensare che la puntata di ieri, 26 febbraio, abbia rappresentato un punto di svolta nella storia del reality. Beatrice è andata dritta in finale e tra gli altri inquilini è ora guerra serrata. Particolarmente nervoso è apparso Massimiliano Varrese che non ha digerito il fatto di essere stato nominato più volte dagli altri compagni di avventura.

Un malessere che è stato percepito anche dai comportamenti. Varrese si è lamentato dei giovani che sono presi a cuscinate nella notte e che continuano a lasciare i mozziconi di sigaretta nelle tazze. Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato un discorso sulla carriera.





“A 24/25 anni si è giovani ma adulti. Io non mi permetto mai di pensare come può essere la vita di qualcun altro. Non sapete le battaglie che combatto come artista fuori da qui. Giusto pensare che io possa avere una carriera, ma a 26 anni si è in ritardo per realizzare qualcosa. Bisognerebbe partire un po’ prima”.

Parole che i giovani hanno interpretato come una ripicca: “Secondo me ci sei rimasto male”. Tuttavia Massimiliano Varrese ha negato: “Volevo fare un altro discorso, pretendete che tutti vi sia dovuto”. Letizia è scoppiata a piangere accusando l’attore di essere sempre cattivo con lei: “Hai stancato, sai che mi fai stare male”. E sui social chiedono la squalifica di Varrese.

A VENTICINQUE ANNI SI È GIÀ UN PO’ IN RITARDO PER REALIZZARE QUALCOSA????? MA CHE STA DICENDO IL PAZIENTE #GrandeFratello pic.twitter.com/IdtkwW9QgK — soso (@lettoregolare) February 27, 2024

Poi è stata la volta di Rosy di intervenire: “Perché devi fare così? Tu sei cattivo, non io”. Varrese le ha puntato il dito contro dicendo di aver chiuso per sempre con lei, ma la chef l’ha inseguito: “Non fare sempre la vittima. Non ti abbiamo aggredito, sei tu che hai iniziato”. L’unico a difenderlo sembra sia rimasto Garibaldi.