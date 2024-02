La puntata del Grande Fratello di ieri ha aperto una frattura forse definitiva in quello che sui social è stato ribattezzato: ‘Branco’, il gruppo cioè degli avversari di Beatrice Luzzi. Con lei in finale, e blindata dalle nomination fino all’ultimo atto, i concorrenti hanno dovuto orientare per forza di cose le loro scelte altrove, iniziando a votarsi tra di loro. “Sto morendo dalle risate finalmente hanno capito chi è Massimiliano. Sta pagando tutto quello che ha procurato a Beatrice mettendoci tutti contro”.

“Adesso si capisce tutto. Si stanno rivelando chi sono tutti. Prima pugnalavano tutti Beatrice nessuno se ne importava. Adesso stanno uscendo tutti i caratteri e si scannano tra di loro”, si legge su Instagram. E ancora: “Adesso inizia il vero divertimento. Il “branco” inizia a sfaldarsi”.





Grande Fratello, Maddaloni messo all’angolo: “burattinaio”

“Si scanneranno tra loro adesso che Bea non può più essere “vessata” dalla loro cattiveria! Era ora. Salviamo Simona che il resto è solo gentaglia!”. Nella bufera è finito anche Marco Maddaloni che ha respinto al mittente le accuse di avere usato, per primo, le parole ‘giovani’ indicando un gruppo contrapposto ai ‘vecchi’. In imbarazzo evidente Maddaloni si è giustificato.

Ma in pochi gli credono, dentro e fuori la casa in molti sono convinti che sia l’artefice di questa spaccatura. Su X, postando il video della scena una fan scrive: “Beccatevi questi 38 secondi di Maddaloni che si sta per pisciare nelle mutande dalla paura perché teme si capisca termine giovani sia uscito da lui è proprio così”. Maddaloni che era stato votato in puntata da Simona Tagli, che così si era difesa.

beccatevi questi 38 secondi di maddaloni che si sta per pisciare nelle mutande dalla paura perché teme si capisca il termine giovani sia uscito da lui 😭😭😭 è proprio così #grandefratello pic.twitter.com/yvFz6gGBxf — soso (@lettoregolare) February 27, 2024

“Dice di non fare strategia, dorme vicino a me, ma tutte le notti confabula e parla per ore con Rosy a microfoni spenti. Ma cosa vi dite? Io ti voto”. E Marco aveva risposto: “Mi sembra molto strano, penso che non succeda da un mesetto”. “Ti ho visto farlo due sere fa”, ha ribattuto Tagli.