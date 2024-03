Grande Fratello, momento confidenze tra Massimiliano Varrese e Simona Tagli. Siamo sempre più vicini alla conclusione di questa edizione del reality e tra i diversi concorrenti si sono creati rapporti più o meno stretti. Anche chi ha avuto scontri, come ad esempio Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, si ritrovano abbracciati (anche se poi finisce male, vedi articolo sotto, ndr).

Certo la convivenza costringe a superare certe antipatie. Tuttavia non mancano i momenti di confronto aperto e sincero. Spesso Rosy Chin viene elogiata per la sua capacità di ascoltare gli altri e dare buoni consigli. Anche Max non lesina discorsi più o meno ‘da guru’ e gli altri lo ascoltano. Stavolta la chiacchierata è avvenuta con Simona Tagli e ha riguardato anche aspetti intimi della vita privata.

Varrese a Simona Tagli: “Ti vorresti innamorare?”

Massimiliano Varrese, mentre stavano giocando a carte, si è rivolto così a Simona Tagli: “Ti vorresti innamorare, non hai paura di innamorarti? Non hai questo desiderio?”. E l’ex conduttrice ha risposto che, pur non avendo una storia d’amore, prova sentimenti forti per le persone che la circondano e per tutto ciò che le riserva la vita: “Io sono innamorata della vita, io amo” ha detto.

Simona Tagli ha anche rivelato che fin quando c’è stato il papà ha avuto un atteggiamento molto ‘maschile’: “Sono stata molto allenata ad essere maschile finché c’è stato mio papà, perché son sempre stata molto indipendente… Quando è mancato mi son trovata davanti sta femminilità…”. “E bisogna che questa femminilità te la godi” ha ribattuto Varrese che poi ha aggiunto: “Tu sei sempre stata donna, sei sempre stata ‘tanta’…”.

>>> VIDEO CONFIDENZE VARRESE E SIMONA TAGLI

Poi l’attore le ha chiesto: “Perché non goderti una bella relazione? Perché non ti lasci andare un po’?”. E Simona ha risposto che dopo la perdita del padre ha avuto un periodo complicato, con tanti impegni da affrontare e non ha avuto molto tempo da dedicare a sé stessa: “Mi sono persa di vista. Sono più concentrata su altre cose”. Varrese le dà un consiglio: “Se riprendi la donna che c’è in te, ti riprendi tutto. Ti devi lasciare andare”. Lei è d’accordo: “Devo prendermi cura della mia femminilità, me ne sto rendendo conto”.

