Garibaldi mette le mani in faccia a Beatrice, polemiche sul concorrente calabrese. È successo nella tarda mattinata di oggi. Durante la puntata del Grande Fratello ieri, lunedì 11 marzo, Beatrice e Garibaldi avevano avuto un confronto. Garibaldi che prima si era detto soddisfatto del suo percorso. “Sono entrato qui dentro in un momento che mai mi sarei aspettato nella mia vita, ho fatto una crescita personale, interiore, poi durante il gioco ho preso tutto quello che c’era da prendere”.

“Alla relazione di coppia, di amicizia, agli scontri, ai confronti. Farei tutto, magari in modo più maturo”, aveva detto a Signorini, al quale aveva poi confidato di non sapere più cosa fare recuperare la fiducia di Beatrice Luzzi: “Quante volte gli ho chiesto scusa in diretta, anche in privato, ma non le basta, non le basta mai”.





Grande Fratello, Beatrice infastidita dal gioco di Garibaldi

Beatrice, da parte sua, era sta ferma: “Ma non è come si è comportato con me, ma come si è comportato con il gruppo pubblicamente, applaudendo a tanto fango che gli è stato gettato addosso. Nonostante questa affinità affettiva, io gli ho detto che non posso riprendere quella strada, io purtroppo quella strada non la posso riprendere per diversi motivi, ho subito tante ferite interiori”.

“Disistima, che non posso proprio. Gli ho chiesto delle scuse per tante umiliazioni a cui mi ha costretta, ma gli ho detto che fuori da qua ho una vita incompatibile con la sua”. Poche ore fa tutto sembrava rientrato. Garibaldi e Beatrice stavano facendo l’inventario quando lui, per gioco, l’ha stretta a sé. Bea ha iniziato a dire: “Fermo, mi schiacci gli occhiali sul viso. Non sono un asino”.

Nonostante il gioco palese una parte del pubblico non ha gradito. “Questi giochi non si fanno”. Intanto arrivano notizie non troppo buone dal fronte degli ascolti. La 43esima puntata del Grande Fratello ha fatto 2.278.000 telespettatori pari al 17,61% di share. Su Rai1 la fiction Lolita Lobosco ha totalizzato 5.002.000 telespettatori pari al 28,17% di share. Lunedì scorso lo share era stato del 18%. Due settimane fa, del 19%.