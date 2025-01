Dopo l’uscita di scena di Jessica Morlacchi e Helena Prestes, il Grande Fratello potrebbe trovarsi davanti a un nuovo problema ascolti. Le due ex concorrenti, infatti, sono quelle che nelle ultime settimane hanno fatto volare lo share grazie alle dinamiche e alle continue liti, sfociate poi in una furia che è costata alle due un duro provvedimento da parte del Grande Fratello, arrivato dopo tantissime critiche piovute sui social e anche all’interno della casa.

Le due, insieme a Ilaria delle Non è la Rai, sono finite al televoto ma con un colpo di scena inaspettato Jessica Morlacchi ha deciso di abbandonare la casa perché in disaccordo con la decisione di punirla insieme a Helena. Di colpo, il reality show si è trovato orfano di una delle concorrenti che più ha creato dinamiche all’interno della casa, cosa fondamentale per il programma.

Grande Fratello, Amedeo Venza: “Entra Elisabetta Gregoraci”

Non solo, poi è stato il momento di Helena Prestes. La modella brasiliana ha perso il televoto con Shaila e ha dovuto abbandonare il gioco lasciando il pubblico senza parole. Concorrente di punta di questa edizione, Helena dovrebbe tornare nella casa durante la diretta di giovedì 16 gennaio per salutare gli amici e molto probabilmente avere un ‘chiarimento’ con Shaila e gli altri concorrenti.

Fuori due pilastri di questa edizione, ma sembra che Alfonso Signorini abbia in mente un ingresso super vip nella casa del Grande Fratello. Dopo l’ingresso di Eva Grimaldi e Stefania Orlando, un’altra veterana del reality show di Canale 5 potrebbe varcare la famosa porta rossa. Ma di chi si tratta? Si tratta di Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Flavio Briatore ed ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

A riportate l’indiscrezione è Amedeo Venza, esperto di gossip e televisione. La showgirl dovrebbe entrare per cercare di portare nuove dinamiche in casa dopo l’addio di due personaggi come Helena e Jessica. Il Grande Fratello ha provato a convincere altri due ex concorrenti del reality show, ma a causa della gelosia dei compagni non hanno accettato. L’indiscrezione è stata data da Deianira Marzano: “La ex coppia del GF ha rifiutato, nonostante il cachet alto, perché i rispettivi fidanzati e frequentazioni erano ovviamente gelosi. Mi sa che stavolta il GF non supera il 10% di share nelle prossime puntate”.