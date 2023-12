Grande Fratello, Letizia Petris ricorda il padre e scoppia in lacrime. La puntata di sabato 30 dicembre è stata ricca di sorprese e di emozioni, il modo migliore per chiudere il 2023. Fari puntati su Mirko Brunetti che ha scritto una lettera a Perla Vatiero in occasione del suo compleanno, ma anche su Beatrice Luzzi che ha compiuto un brutto gesto nei confronti di Giuseppe Garibaldi.

Ma è stata una diretta particolare soprattutto per Letizia Petris. Nei giorni scorsi la concorrente si era scagliata contro Beatriche affermando che per lei fossero giorni particolari. Letizia ha sostenuto che l’attrice si sia approfittata del suo momento di debolezza come ha sempre fatto anche con gli altri. Tuttavia per lei nell’ultima puntata c’è stata una grande sorpresa e un uragano di emozioni si è scatenato in lei.

Leggi anche: “Le mani al collo di Giuseppe!”. Grande Fratello, Beatrice choc: Alfonso Signorini non riesce a crederci





Letizia, il ricordo del papà e la sorpresa della mamma

Il primo gennaio rappresenta una data particolare per Letizia Petris: si tratta infatti dell’anniversario della morte del papà. Alfonso Signorini le ha chiesto: “Hai perso tuo padre il giorno di Capodanno. Avevi accanto a tua madre e i tuoi amici. Quest’anno è tutto più complicato, tutto diverso. Come ti ha cambiato il GF?“.

“Mi ha cambiato totalmente – ha risposto Letizia – Ho imparato una cosa davvero importante, ovvero abbracciare i miei mostri perché ne avevo il terrore. Ho dovuto guardarli in faccia da sola qui. A un certo punto ho detto basta ed è ora che lasci andare mio papà in cielo e inizi a vivere la mia vita come lui vorrebbe. Senza aspettare che lui entri dalla porta. Mi sento una donna libera”.

Poco dopo ecco entrare nella Casa la mamma di Letizia. Si è trattato di un incontro molto emozionante con la mamma che si è detta “fierissima” delle sue parole e di quello che sta facendo: “Hai detto cose meravigliose. La nostra memoria non ha bisogno di essere ripercorsa, ma solo custodita. Il nostro dolore diventerà una dolce compagnia e non farà più male”. Parole che hanno fatto commuovere tutti con Letizia che si è lasciata andare ad un pianto liberatorio.

“Ecco cosa ha fatto con me”. Greta non ha detto proprio tutto su Mirko. Ma ora sì, a Monia del Grande Fratello