Grande Fratello, il gesto choc di Beatrice nei confronti di Giuseppe. Ci risiamo, il rapporto tra i due che hanno avuto un flirt qualche settimana fa all’interno della Casa continua a far discutere. Da tempo l’attrice e il bidello si scambiano frecciate ed accuse. La più grave forse l’ha lanciata Giuseppe che ha affermato che Beatrice se ne frega dei figli. Da lì in poi la relazione non si è più ripresa.

Proprio nel corso dell’ultima diretta di sabato 30 dicembre, tuttavia, Alfonso Signorini ha mostrato un video in cui vediamo Beatrice fare un gesto choc nei confronti di Giuseppe. Sicuramente ci sono stati momenti di tensione, ma le immagini stavolta parlano chiaro e incastrano proprio l’attrice. Nessuno l’ha perdonata e anche i suoi coinquilini sono stati molto duri con lei.

Beatrice mette le mani al collo di Giuseppe

Prima del fattaccio dobbiamo fare un passo indietro. Nei giorni scorsi Marco Maddaloni ha accusato Giuseppe di essere “troppo giocatore”. Il commento è stato riportato da Beatrice che a Giuseppe ha detto di essere il “burattinaio“, cioè colui che muove i fili e manipola gli altri. Poi gli ha dato anche del “gigolò“. E lui non l’ha presa per niente bene.

“Mi stuzzica, mi provoca non mi ha mai detto una cosa bella. O io o lei” si è sfogato Giuseppe. “Tra me e Giuseppe il discorso di aver giocato con i sentimenti l’uno nei confronti dell’altro non si è mai risolto” le parole di Beatrice. “Gigolò per me è un’offesa – ha ribattuto Garibaldi – poi sono veramente esausto ed esaurito, appena la accogli un po’ subito mi attacca”.

Altissima tensione in Casa durante le Feste… Chi è stratega? Tutti gli inquilini si chiedono chi sia davvero il "burattinaio". #GrandeFratello pic.twitter.com/tCQyp8lsnz — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 30, 2023

Infine Marco Maddaloni ha spiegato: “Noi stavamo parlando in generale di altre cose per me questo è un gioco, non mi aspettavo che la vigilia alle due di notte ne parlo con Beatrice e lei va a riferirlo dopo due secondi. Ho capito che devo stare attendo alle persone con cui parlo”. Nella scena ripresa durante una discussione si vede Beatrice mettere le mani al collo di Giuseppe. Un gesto che ha provocato l’indignazione di tutti, Alfonso Signorini compreso. Bea ha provato a difendersi “Stavamo ridendo” poi però si è rivolta così a Giuseppe: “Sono tre mesi che fai la vittima“. Intanto sui social fioccano i commenti e c’è chi chiede la squalifica dell’attrice.

