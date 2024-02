Grande Fratello, il dato imbarazzante. Altre pesanti critiche al reality e ad Alfonso Signorini. Pochi giorni fa il Corriere della Sera attaccava: “Può stare simpatica o meno, non è questo il punto. Il fatto è che da settembre sta tirando avanti un programma che, senza di lei, non avrebbe di che parlare. Invece di venerarla o, se non altro, di lasciarla in santa pace, gli autori continuano a piazzare ostacoli sul percorso di Beatrice Luzzi“.

Ma non è finita. Quest’anno il reality è iniziato con la novità del no agli influencer e in generale una maggior attenzione al trash. Peccato che i problemi siano tanti che il ‘nuovo corso’ non ha portato praticamente nessun vantaggio al programma. E anche le recenti decisioni di Mediaset sembrano confermare la consapevolezza delle difficoltà dello show di Alfonso Signorini.

Brutta notizia per Alfonso Signorini

Gli ultimi dati relativi agli ascolti del Grande Fratello, che lo ricordiamo va in onda in prima serata il lunedì e il mercoledì, sono davvero negativi. In pratica fa più telespettatori la soapa opera Terra Amara alle 14 di pomeriggio che il GF in prime time. La serie turca supera infatti i tre milioni di spettatori, mentre il Grande Fratello non arriva ai 2,5 milioni. E la cosa è successa anche ieri, lunedì 12 febbraio.

Mediaset ha puntato forte su Terra Amara anche durante il Festival di Sanremo e la soap non ha deluso le aspettative. Il ritorno del GF, invece, non ha entusiasmato affatto: il reality ha totalizzato 2 milioni e 407mila spettatori con uno share del 18,3% strabattuto dalla prima puntata di “Mameli – Il Ragazzo che Sognò l’Italia” su Rai1 (4 milioni e 247mila spettatori, 23,5%).

In tanti danno la colpa a Signorini. Ultimenotizieflash cita un episodio: “una concorrente arriva in confessionale e ne nomina un’altra dicendo che ha un serio problema, tutte le persone si allontanano da lei perchè lei attira a se solo cattiveria…”. Poi “Mandi in onda un programma da settembre a marzo; indebolisci il cast, non riesci a creare delle dinamiche e metti in primo piano episodi raccapriccianti di cattiveria e bullismo. Doveva essere l’anno dei fandom non tossici, doveva essere l’anno della rivalsa. È invece la peggiore edizione di sempre”.

Posssibili rimedi? L’anno prossimo mandare in onda “una bella puntata speciale di Uomini e Donne. Farebbe certamente più ascolti e non imbarazzerebbe di continuo la rete”. Chissà che a Mediaset qualcuno non ci stia già pensando…

“Oddio, che cosa ho fatto…”. Grande Fratello, Greta confessa in lacrime su Vittorio