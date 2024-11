Nuove regole dentro la Casa del Grande Fratello. La produzione è intervenuta facendo arrivare un comunicato ufficiale letto prima da Shaila Gatta, che ha radunato tutti in salone, poi da Alfonso D’Apice. Alfonso che non ha vissuto momenti facili in queste ultimi giorni, protagonista di una scenata di gelosia nei confronti di Federica Petagna che, secondo lui, non gli dice la verità fino in fondo ma resta piuttosto attratta da Stefano Tediosi.

Nello specifico c’è stato un confronto molto deciso. “Non sei sincera al cento per cento. Io non la penso così, non è questo il modo di vivere e di comportarsi. Mi stai facendo un discorso completamente diverso da quello che mi hai fatto due giorni fa”, aveva detto lui.





Grande Fratello, comunicato ufficiale: stop alle interazioni in Tugurio

Lei aveva replicato tagliando corto ma non riuscendo a chiudere il discorso, che è rimasto aperto. E così sarà anche nei prossimi giorni quando Alfonso Signorini chiederà conto. Intanto il Grande Fratello ha deciso di buttare benzina sul fuoco e dopo aver diviso le coppie tra Casa e Tugurio, quest’oggi ha deciso nuove e severe direttive che metteranno alla prova la loro forza e la loro resistenza.

“Inquilini, da ora in poi, il grande fratello ha deciso di limitare le interazioni tra Tugurio e Casa. Le comunicazioni tra le due case potranno chiaramente continuare, ma, d’ora in poi, saranno regolate dal suono di una sirena”. Questo il testo del messaggio letto da Shaila che ha invitato tutti a rispettare le regole.

Poi anche in Tugurio gli inquilini ricevono le nuove direttive. Alfonso legge ai presenti il Comunicato e invita tutti a prestare attenzione. Si legge sul sito mediaset: “Non sentendo la necessità di confrontarsi quotidianamente con gli altri concorrenti, il ragazzo cede volentieri il suo tempo e prova a stabilire l’ordine da seguire per permettere a tutti di comunicare con gli altri”.