Beatrice Luzzi torna in gioco ed è pronta a dare battaglia. L’annuncio (e il motivo per il quale ha deciso di rimettesi in gioco) è arrivato a meno di una settimana dall’addio alla Casa arrivato a seguito di un terribile lutto: la morte del padre. Dentro e fuori la casa del Grande Fratello non si parla che di lei. Rompendo ogni regola, e rispondendo al comportamento fuori luogo di alcuni concorrenti, nelle questioni interne al gioco era entrato anche Alfonso Signorini che su Instagram aveva fulminato una parte degli inquilini: “La mancanza di empatia dimostrata quest’oggi da alcuni concorrenti del GF mi lascia letteralmente senza parole”.

Non aveva citato direttamente nessuno ma non è difficile capire a chi fosse indirizzata la critica: Garbaldi per cominciare, poi Varrese (che pure aveva avuto il buon gusto di rimandare la sua festa di compleanno in segno di rispetto per la morte del padre di Bea), quindi Anita e Letizia Petris. Letizia che parlando proprio co Anita aveva usato parole contestate dal pubblico.





Grande Fratello, Beatrice Luzzi pronta a tornare in gioco

Durante un confronto nel quale si parlava di un presunto immobilismo aveva detto: “Non si può fermare un programma televisivo”. Parole sulle quali la regia aveva deciso di staccare e passare a un’altra inquadratura ma gli utenti avevano già registrato il video, poi circolato sui social. A dare la notizia del ritorno di Bea è stato Fanpage.it.

Che rivela: “Secondo quanto apprese Fanpage.it, l’uscita dell’attrice non appariva come definitiva: questa mattina fonti vicine a Fanpage rivelano che nella puntata in programma per questa sera di lunedì 8 gennaio 2024 la concorrente, tra le protagoniste dell’edizione, farà rientro nella casa di Cinecittà”. Il ritorno di Beatrice avrà un effetto bomba sul programma.

Perché Beatrice torna non solo per continuare il gioco e vincerlo, ma anche per mettere in chiaro alcune situazioni. Durante la puntata di stasera Signorini metterà davanti alle loro responsabilità Giuseppe Garibaldi, Letizia Petris e Anita Olivieri. Responsabilità dal quale potrebbe uscire un confronto con Beatrice che ha dimostrato di non fare sconti a nessuno. Il Grande Fratello trema già.