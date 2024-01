Ansia, tensione e quasi crisi di pianto dentro la casa del Grande Fratello. La vigilia della puntata di stasera, 8 gennaio, è stata forse la più tribolata dall’inizio del programma tanto che la regia è stata costretta a censurare alcuni dialoghi tra i concorrenti. Stasera, tra le altre cose, c’è grande attesa per scoprire se Beatrice Luzzi tornerà o meno nella Casa. Beatrice che, come è noto, è stata costretta la settimana scorsa a lasciare il programma per via di un terribile lutto: la morte del padre.

Chi è in cerca di anticipazioni resterà deluso: non è chiaro se l’attrice deciderà di varcare la porta rossa. Alfonso Signorini e il Grande Fratello avevano deciso, di comune accordo, di annullare il televoto (al quale era finito anche Bea) previsto fino a stasera e dal quale sarebbe dovuto uscire, con molta probabilità, il nome di un altro eliminato. Sul possibile ritorno di Bea hanno discusso anche gli inquilini.





Grande Fratello, Anita preoccupata per la puntata di stasera

A Rosy Chin Fiordaliso ha detto di aver pochi dubbi: “Secondo me no, ho un brutto presentimento…”. Chi sembra essere terrorizzata da un suo ritorno è Anita Olivieri. Lo ha raccontato a Garibaldi ieri sera: “Il mio discorso è che io al momento non sono pronta a ulteriori mazzate. Ho paura che arrivi l’ennesima mazzata. Ti ricordo che l’ultima cosa mia è successa in puntata e che potrebbero farla vedere nuovamente”.

E ancora: “Poi c’è anche l’altro discorso…”. Poco dopo il GF ha censurato il momento. Non è chiaro a cosa si riferisca Anita ma sembra di capire che abbia paura che Signorini decida di mostrare un clip particolarmente imbarazzante e che potrebbe costarle la permanenza nella Casa. Ma a rischiare potrebbe non essere solo lei tanto che la paura sembra coinvolgere tutti.

Di sicuro c'è che la Chin starà pregando in cinese che non ritorni la + rilevante #GrandeGratello pic.twitter.com/8bHmyjxD61 — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) January 7, 2024

Ieri mattina, domenica 7 gennaio, è stato chiesto agli inquilini di preparare le valigie, anche se non si comprende bene se per qualche provvedimento o per la scelta di proseguire per via del prolungamento. Il fatto di non avere certezze sta facendo mancare il terreno sotto i piedi dei gieffini.