Grande Fratello, aggiornamenti su Beatrice Luzzi. Negli ultimi giorni il pubblico del reality di Canale 5 si sta chiedendo insistentemente quando tornerà una delle protagoniste di questa edizione. L’attrice è sempre al centro dell’attenzione, anche quando a spiccare è la sua assenza. La produzione aveva annunciato che Bea sarebbe uscita per “motivi personali”. In tanti temono che Beatrice possa non rientrare.

E nella Casa gli altri concorrenti ‘mormorano’. Giuseppe Garibaldi è stato pizzicato mentre discuteva con gli altri e si chiedeva se davvero Beatrice potesse rientrare nella Casa. Forse un po’ spera che non torni. Comunque si è scoperto che Beatrice è uscita per stare vicino al papà che, all’età di 86 anni, ha subito un delicato intervento. L’operazione è riuscita e ora la pagina ufficiale dell’attrice ha reso noto un importante aggiornamento.

L’ultimo aggiornamento su Beatrice Luzzi: quando rientra nella Casa

La pagina ufficiale di Beatrice Luzzi ha fatto sapere che l’operazione del papà è andata bene e ora l’attrice si trova in quarantena: “Buongiorno Fan, questa mattina il papà di Beatrice (86 anni), ha subito un delicato intervento. È andato tutto bene. Grazie per i numerosi messaggi di affetto che ci avete inviato”.

“Beatrice – prosegue la nota – è, come da regolamento, in albergo in quarantena in attesa che il Grande Fratello le comunichi quando rientrare. Forza Fan carichi più di prima portiamo Beatrice alla vittoria”. Insomma, ormai è questione davvero di poco e ben presto il pubblico potrà riabbracciare colei che è probabilmente la più seria candidata alla vittoria finale.

Chissà che Beatrice non riesca a tornare nella Casa già da questo sabato. Domani, 23 dicembre, è prevista infatti una nuova puntata del Grande Fratello e potrebbe essere l’occasione giusta. In ogni caso Alfonso Signorini tratterà e approfondirà l’argomento. Nel frattempo nel loft di Cinecittà la tensione sale con Rosy Chin e Federico che hanno avuto un duro scontro…

