Lite choc al Grande Fratello: “Sei solo un ragazzino”. Attimi di forte tensione nella casa del Grande Fratello dove oggi, senza quasi motivazioni, è iniziata una discussione intensa tra due concorrenti molto amati in questo periodo. Tutto è successo quando Federico, forse influenzato da una notte insonne e difficile, ha espresso con fermezza il suo desiderio di non essere bagnato durante la sua beauty routine mattutina, comunicandolo in modo diretto a Rosy.

>> “Ci dispiace, ma è fuori”. Grande Fratello, la notizia su Beatrice rimbomba tra i concorrenti

“Se io sto usando un lavandino e ti dico va bene, vieni, e poi ti dico di non bagnarmi, è così. Punto”, ha detto il ragazzo con decisione. C’è da dire tuttavia, che i modi non propio carinissimi del ragazzo, hanno fatto alterare e non poco Rosy. È proprio lei che alza la voce ed esprime la sua determinazione a non essere presa in giro da un “ragazzino“.





Lite choc al Grande Fratello: “Sei solo un ragazzino”

Le parole però si animano in fretta e la situazione si è quindi surriscaldata in pochi secondi, con entrambi i contendenti che si sono accusati reciprocamente di presunzione e arroganza. A questo punto Federico ha voluto sottolineare che la sua richiesta era una questione di educazione, ma Rosy si è giustificata affermando che, avendo gli occhi chiusi, non si era resa conto degli schizzi d’acqua. Ha inoltre condannato la presunta prepotenza del coinquilino come segno di maleducazione.

Lo scontro ha raggiunto il culmine quando Federico ha esclamato: “Svegliati e impara ad essere educata!”, provocando una reazione visibilmente sopra le righe da parte di Rosy. Nonostante i tentativi di Federico di smontare le teorie della cuoca e giustificare la sua posizione, i due non riescono a trovare un punto di incontro e la cosa prosegue per diversi minuti.

SCONTRO IMPROVVISO TRA ROSY CHIN E FEDERICO MASSARO #grandefratello pic.twitter.com/pCHAmfQptO — Anna Mobene (@annamobenesi) December 22, 2023

Alla fine Rosy prende una decisione radicale: ognuno starà per i fatti suoi nella grande casa del Grande Fratello. Federico si dice d’accordo, segnando la conclusione di questo acceso confronto. La tensione rimane nell’aria, con i coinquilini che cercano di gestire al meglio la convivenza nella casa più osservata d’Italia. Altro che aria natalizia.

Leggi anche: “Guardate Rosy…”. Grande Fratello, Beatrice fuori dalla Casa e il pubblico becca subito la chef