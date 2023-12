Grande Fratello 2023, l’assenza di Beatrice Luzzi. La clamorosa assenza della gieffina continua a stuzzicare il vivo interesse del pubblico di telespettatori italiani. Bea fuori dal reality show di Alfonso Signorini? Il comunicato della produzione della trasmissione di Canale 5 in un post apparso alcune ore fa recitava: “Beatrice Luzzi lascia momentaneamente la Casa del Grande Fratello per motivi personali”. E adesso tutti gli aggiornamenti sul ‘caso’.

Beatrice Luzzi ha lasciato la casa del Grande Fratello? I fan della gieffina non riescono a darsi pace ed efettivamente sul ‘caso’ si stende ancora un velo di fitto mistero. Non restano ancora del tutto i chiariti i motivi che avrebbero spinto la gieffina al momentaneo allontanamento dalla casa più spiata d’Italia. Si apprende che probabilmente la gieffina abbia raggiunto il padre in un momento di salute non facile. Ma come stanno realmente le cose?

Beatrice Luzzi ha lasciato la casa del Grande Fratello? Ancora il fitto mistero sul ‘caso’

Infatti a confondere i fan anche le affermazioni della gieffina in persona che lamentava un dolore al ginocchio e che lascerebbe presumere il motivo dell’uscita di scena, momentaneo appunto, per andare incontro ai dovuti controlli medici. Ma la questione non finisce qui: un video “sospetto” solleva un altro dubbio. Bea parlava con Massimiliano quando ha detto: “Cosa è successo? Niente, assolutamente… però non voglio condizionamenti di nessun tipo, fammi questo favore”.

Stando agli ultimi aggiornamenti sulla presunta grande assenza di Bea nel corso della messa in onda del programma prevista per sabato 23 dicembre, la domanda cruciale dei fan sarebbe anche un’altra: Bea lascerà definitivamente il programma a prescindere dalle motivazioni personali?

In base ai Rumors e a ciò che riporta Letizia in merito alla coreografia Natalizia, si capisce che Bea non sarà presente alla diretta #GrandeFratello di sabato anti Vigilia. Dando un in bocca a lupo a #Beatrice, augurandole un prossimo rientro❤. CAMBIATE CANALE SABATO, W LA RAI! — Trashismo Cosmico (@TrashalCubo) December 21, 2023

ORMAI SAPPIAMO CHE BEATRICE SE DOVESSE SCEGLIERE FRA IL GIOCO O LA FAMIGLIA SCEGLIEREBBE LA FAMIGLIA. A LEI DI QUESTO GIOCO IMPORTA FINO AD UN CERTO PUNTO. HA RESISTITO 100 GIORNI, E' SFINITA, L'HANNO FATTA DISTRUGGERE SENZA INTERVENIRE, L'HANNO MASSACRATA OGNI DIRETTA! — Soley (@Soley67337334) December 21, 2023

Su X infatti iniziano a circolare altre notizie in merito. Si legge, ad esempio: “Ormai sappiamo che Beatrice se dovesse scelgiere tra il gioco e la famiglia sceglierebbe la famiglia. A lei di questo gioco importa fino a un certo punto. Ha resistito 100 giorni, è sfinita, l’hanno fatta distruggere senza intervenire, l’hanno massacrata ogni diretta”.