L’uscita di scena di Beatrice dal Grande Fratello e la reazione di Giuseppe Garibaldi. Si fa un gran parlare in queste ore dall’uscita, che dovrebbe essere temporanea, di Beatrice Luzzi dalla Casa del GF. Sicuramente il reality di Alfonso Signorini in questo modo perde una delle grandi protagoniste, tanto che pure l’acerrima nemica Anita Olivieri afferma di non riuscire a considerare un Grande Fratello senza di lei.

Ma perché Beatrice è uscita? Sono tante le teorie, alcune davvero assurde come potete leggere qua sotto. Di sicuro ci sono “motivi personali” che hanno spinto l’attrice a prendere la decisione, come spiegato dal profilo ufficiale del GF. Da giorni Beatrice affermava di sentirsi stanca e la lontanza dai figli l’ha fatta vacillare più volte. Qualcuno teme addirittura che l’attrice possa non rientrare. In ogni caso Letizia, Perla e Giuseppe ne hanno parlato all’interno della Casa.

Le frasi di Giuseppe dopo l’uscita di Beatrice dalla Casa

Letizia Petris racconta agli altri inquilini cosa ha visto quando Beatrice è uscita dalla Casa. Giuseppe Garibaldi ne approfitta per fare alcune considerazioni che non sono passate inosservate. “Secondo te può rientrare?” chiede Giuseppe palesando forse il timore che l’attrice possa rientrare presto.

Letizia risponde di sì e subito Giuseppe Garibaldi ribatte: “E lo può fare?” e ancora “Ma senti non può uscire…”. Insomma il concorrente sembra piuttosto dubbioso sulle possibilità di Beatrice di rientrare. Ma forse questa è solo una sua speranza, visto che l’attrice rappresenta una dei concorrenti più forti.

Il bidello sta pregando tutti i santi che lei non torni, non si smentisce mai🥶#grandefratellopic.twitter.com/1YmCNUtRyw — Gio | 🇵🇸 (@___ST0RMY___) December 21, 2023

Nel frattempo molti spettatori stanno commentando le frasi di Giuseppe sull’uscita di Beatrice. Tanti sono rimasti delusi e sostengono che lui avrebbe potuto e dovuto usare più tatto, come hanno fatto gli altri concorrenti. Molti pensano che lui non veda l’ora che Beatrice finisca definitivamente fuori dal GF. E fuori commentano: “Beatrice non può tornare prima di due giorni, il che significa che per 48 ore madre sarà assente e senza di lei quei 4 falliti non riescono a creare nemmeno mezza dinamica. È TUTTO COSÌ NOIOSO SENZA DI LEI URLO”.

