Mercoledì 20 dicembre Beatrice Luzzi ha abbandonato la casa del Grande Fratello. Dopo le prime voci circolate sui social, la conferma ufficiale è arrivata direttamente dalla produzione tramite l’account social ufficiale. “Beatrice Luzzi lascia momentaneamente la Casa di Grande Fratello per motivi personali”, si legge nel post pubblicato sull’account Instagram del reality show.

In mattinata si è scoperto il motivo dell’abbandono momentaneo di Beatrice Luzzi. Il padre dell’attrice si è rotto il femore. L’uomo ha 86 anni e a quest’età un problema del genere è davvero preoccupante. Proprio per questo motivo e quindi per restare accanto al padre in questo momento delicato, la concorrente ha deciso di uscire dalla casa. L’uscita dal Grande Fratello ha lasciato si sasso i concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini e i telespettatori, che fin dagli inizi del programma si sono affezionati all’attrice.

Sui social, infatti, tantissimi utenti hanno scritto che da quando Beatrice Luzzi è uscita dalla casa hanno smesso di guardare il programma. “Il GF che perde Mirko e ora anche Beatrice e non ha praticamente più dinamiche”, “Beatrice non può tornare prima di due giorni, il che significa che per 48 ore madre sarà assente e senza di lei quei 4 falliti non riescono a creare nemmeno mezza dinamica. È TUTTO COSÌ NOIOSO SENZA DI LEI URLO”.

“Mia madre da ieri sera: ‘metterò il 55 solo quando ritornerà la nostra Beatrice’. IO COME LEI. NOI IN FERIE”, scrive un’utente su Twitter. Il tenore dei commenti è lo stesso, senza Beatrice Luzzi in casa non ci sono dinamiche. “Anche in casa si sono resi conto che senza Beatrice il #grandefratello non ha senso Perché lei è il GRANDE FRATELLO”, si legge a corredo di un video in cui sono stati raggruppate alcune scene dell’attrice in casa.

Mia madre da ieri sera: "metterò il 55 solo quando ritornerà la nostra Beatrice".



IO COME LEI. NOI IN FERIE. #grandefratello pic.twitter.com/UE7EuyVVx9 — falsaaaaah (@falsaaaaah) December 21, 2023

Anche in casa si sono resi conto che senza Beatrice il #grandefratello non ha senso

Perché lei è il GRANDE FRATELLO pic.twitter.com/oSgG8Tifjq — Amorgf (@Amorgf1812646) December 21, 2023

Beatrice non può tornare prima di due giorni, il che significa che per 48 ore madre sarà assente e senza di lei quei 4 falliti non riescono a creare nemmeno mezza dinamica



È TUTTO COSÌ NOIOSO SENZA DI LEI URLO#grandefratello #luzzers pic.twitter.com/dVoihowTbu — anna🧃 (BeaLuzzi Stan) (@solarrapun_) December 21, 2023

Nella discussione si è inserito anche Alex Belli, ex concorrente del Grande Fratello Vip, il quale ha spiegato perché Beatrice è tanto amata dal pubblico a casa: “Sai perchè piace Beatrice Luzzi? Perchè lei ha 4 dita di pelo sullo stomaco e SI ESPONE. Anche se può essere amata e odiata…però lei piace perchè è DIRETTA, perchè NON HA FILTRI, DICE QUELLO CHE PENSA e LI DENTRO VINCE QUESTO”, ha detto in una video intervista.