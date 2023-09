Grande Fratello 2023, il gesto dei concorrenti mai avvenuto prima di adesso. Un’edizione decisamente originale e diversa quella del reality show di Alfonso Signorini che ha aperto le danze da pochi giorni. Ben 15 concorrenti tra vip e nip hanno già varcato la soglia della gettonatissima porta rossa della casa più spiata d’Italia e altri 9 in attesa di fare parimenti. Ma nel frattempo le dinamiche davanti alle telecamere iniziano a definirsi: ecco la scena che più di tutte ha colpito l’attenzione del pubblico, sempre più desideroso di scoprire cosa accadrà durante i lunghi mesi di convivenza ‘forzata’ tra concorrenti.

>> “Napoli è…”. GF 2023, bufera sul macellaio Paolo. La regia non riesce a staccare, pubblico furioso

Il gesto dei concorrenti del Grande Fratello 2023 prima di cena, non era mai accaduto prima di adesso. Vip e nip intrecceranno per alcuni mesi le proprie storie di vita e le personalità: un’edizione diversa quella del reality show di Alfonso Signorni che fin dalle prime battute sembra segnare un radicale cambiamento rispetto alle precedenti edizioni.

Leggi anche: “Ecco il vip che sta entrando”. Grande Fratello 2023, ingresso pazzesco nella casa: “Ragazzi che spasso, è proprio lui”





Il gesto dei concorrenti del Grande Fratello 2023 prima di cena, non era mai accaduto prima di adesso

La scena che sembra aver colpito l’ipinione pubblica è avvenuta poco prima di cena. I concorrenti della casa più spiata d’Italia, prima di iniziare il pasto, hanno pensato di riunirsi in preghiera. Mai accaduto prima di adesso: la prima cena in casa tra i 15 concorrenti è diventata nel giro di poco tempo chiacchieratissima tra i fan della trasmissione. Ovviamente il video del momento non poteva che diventare il più condiviso e visualizzato sui social.

Come si è capito da subito, l’attuale edizione del Grande Fratello 2023 prevede alcuni cambiamenti rispetto alle precedenti messe in onda del programma. Un retroscena sul programma, in tal senso, si è appreso attraverso le parole di Lorenzo Remotti che ha rivelato qualche dettaglio in più sul contratto che i concorrenti hanno accettato e firmato prima del loro ingresso dentro la casa di Cinecittà.

NON ANCHE LA PREGHIERA PRIMA DI CENA LA SVOLTA CATTOLICA DEL PROGRAMMApic.twitter.com/hBdHnmee2B — BagnoTrash 🐦 (@bagnotrash) September 12, 2023

Questa la rivelazione del calzolaio che fin da subito sembra aver fatto breccia nel cuore dei telespettatori: “Visto che c’è scritto che non devi dire che partecipi. Quindi è rischioso dirlo anche in famiglia. Perché lo dici alla sorella che poi lo dice all’amica e dopo lo sanno tutti. Allora io cosa ho fatto? Ho trovato la scusa che mi aveva assunto un’azienda di scarpe tedesca. E che io sarei dovuto andare in Germania per un periodo”.