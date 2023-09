Il Grande Fratello è uno dei programmi televisivi più seguiti in Italia e anche quest’anno ha preso il via la nuova edizione. Un’edizione rinnovata dopo la decisione di Pier Silvio Berlusconi di porre fine al troppo trash degli ultimi anni. Durante la scorsa edizione c’è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e l’amministratore delegato di Mediaset ha deciso di bloccare la replica di una puntata in diretta e di mettere nuovi paletti ai concorrenti.

Il primo concorrente a fare il suo ingresso nella Casa è stato Paolo Masella, 25 anni, macellaio romano senza social e amante dei viaggi, single e innamorato di sua madre. Nella casa anche Giselda Torresan, Vittorio Menozzi, Rosy Chin, Letizia Petris, Angelica Baraldi, Giuseppe Garibaldi, Marco Fortunati, Renzo Remotti, Anita Olivieri, Grecia Colmenares, Alex Schwazer, Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese.

Grande Fratello 2023, concorrenti terrorizzati

Nuove regole nella casa. Sono banditi i comportamenti mirati a ottenere visibilità e popolarità ed eventuali stratagemmi. Regole stringenti anche sul web con le fandom che non dovranno esagerare con odio e violenza verbale, perché a pagarne le spese saranno proprio i concorrenti. Al bando trash, maleducazione verbale e ovviamente fisica e in queste prime ore di reality show è stato possibile vedere come se la stanno cavando i concorrenti del Grande Fratello 2023.

Il clima non è sei più tranquilli, perché i concorrenti sanno benissimo di non poter dire parolacce o avere dei comportamenti ambigui che potrebbero portare alla squalifica. In queste ore, per esempio. Remotti ha detto una parolaccia e sulla casa è calata il gelo. Un altro episodio ha avuti come protagonista Massimiliano Varrese, che aveva iniziato ad imitare il personaggio del film Scream tenendo un coltello in mano. A quel punto la chef Rosy Chin gli ha fatto notare che gli autori lo avrebbero potuto ammonire.

Tra le nuove e rigide regole anche quella sugli outfit. I concorrenti potranno indossare abbigliamento dello sponsor Givova solo per allenarsi o nuotare. In queste prime ore c’è stato un fatto molto curioso, prima gli inquilini del Grande Fratello hanno pregato prima di iniziare a mangiare. Insomma, pare che gli inquilini della casa siano letteralmente terrorizzati dalle nuove regole.