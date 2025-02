Grande Fratello, qui la situazione si fa di giorno in giorno più complessa. Il gruppo è praticamente spaccato in due e ogni puntata, a maggior ragione ora che è tornato il doppio appuntamento settimanale, porta sempre discussioni. L’ultima, quella di giovedì, è stata commentatissima anche nella casa oltre che dal pubblico più social e il nome che è stato tirato più in ballo è stato, nemmeno a dirlo, ancora una volta quello di Helena Prestes.

Lorenzo ha avuto addirittura una crisi dopo averla affrontata faccia a faccia, poi si è sfogato con Shaila e Giglio. Ma anche il gruppetto composto da Pamela, Ilaria, Jessica e Eva si è riunito per commentare le ultime e soprattutto la Petrarolo si è lasciata andare a critiche piuttosto dure nei confronti degli autori del reality.

GF, Pamela non ci sta più: sfogo contro gli autori

La Non è la Rai si è lamentata del fatto che alcune clip che sono andate in onda non corrisponderebbero alla realtà dei fatti, soprattutto quella in cui è stato raccontato che Helena è andata a dormire presto perché il gruppo stava parlando male di lei in cucina. Ma stando a quello che sostengono gli inquilini, però, la modella non sarebbe andata a dormire presto perché loro l’avrebbero isolata ma per un malessere.

“Ieri hanno mostrato una scena che mi ha fatto ridere – ha detto Pamela – Per come l’hanno montata, sembra una parte dell’isolamento. Quella ragazza, però, è andata a dormire semplicemente perché non si sentiva bene”. Non ha quindi gradito il messaggio che è passato in diretta, anche perché non corrisponderebbe a quello che è successo davvero nella casa.

P: “la vincitrice è già scritta..la fanno rientrare dopo un bollitore tirato, dopo di questo..”



URLALO PAMIIIII 🔥

Si stanno svegliando tutti #shailenzo #iostoconlorenzo pic.twitter.com/HngDJfXQE2 — ❥ hola bebè. (@rleonardi355) January 31, 2025

“Il montaggio che hanno fatto rende l’idea del contrario di quello che è accaduto, loro trasformano le cose su Helena e io non ci sto“, ha concluso piuttosto piccata e aggiungendo che a questo punto è scritto che sarà Helena la vincitrice del GF. Molti del pubblico le hanno dato ragione sul trattamento riservato alla brasiliana: “Si stanno svegliando tutti, brava Pamela”, “Anche Lorenzo ha lanciato una sedia ed è ancora lì”, “Non l’hanno fatta rientrare gli autori, ma il pubblico”, “Lo può urlare, questo è il GF di Helena”, si legge.