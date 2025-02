Al Grande Fratello le strategie ci sono sempre state, più o meno velate, così come ci sono sempre stati i concorrenti più agguerriti e chiacchierati. Lorenzo Spolverato è uno di questi. La scorsa puntata ha avuto un confronto forte con Helena Prestes, che ormai considera la sua rivale principale al reality di Canale 5. Poi una crisi. Prima di giovedì aveva rivelato che se Helena non fosse uscita al televoto avrebbe cambiato strategia per buttarla fuori.

“Io so anche dove andare a colpire molto più facilmente, molto più della porta, sono anche furbo, intelligente”, le sue parole. Ma Helena non è uscita (è stato eliminato Bernardo, ndr) e Lorenzo ha quindi accontento questa ‘guerra’ e pare si stia concentrando su altri tre coinquilini più deboli che stanno accanto a Helena e Javier.

GF, Lorenzo e Shaila: “Adesso facciamo così”

“Uno di loro tre. Uno tra Iago, Stefania o Amanda, per forza. Le due ora non sono in nomination, ma io parlo per le prossime. Adesso il nostro obiettivo comune è Iago fuori. Però lui è più forte, ci sono persone più deboli, capiscimi… nell’angolo“, ha detto il modello a Shaila svelando così la sua nuova strategia.

La fidanzata però si è concentrata su Iago Garcia: “Sì io voglio Iago fuori adesso, perché non lo sopporto proprio. Non lo riesco nemmeno a guardare e mi sta proprio sul ca… E mi sta sul cavolo che non posso andare a parlarci. Non ci vado, ne parlavo anche con Chiara. Però è frustrante. Mi viene da piangere solo se ne parlo di lui, pensa come sto”.

Per Shaila Iago è “proprio cattivo, ma anche tanto arrogante”, una “brutta persona”. Ma ecco le nuove direttive di Lorenzo, che le ha consigliato un faccia a faccia con Iago: “Allora aspetta un po’, ma poi devi sfogarti. Anzi, devi farlo, dovrai farlo, domani dovrai farlo. Tu hai bisogno di sfogarlo e devi andare. nel giusto modo, acceso, perché sarà acceso, ma devi sfogare. Tu puoi reggere bene, basta che stai attenta alle parole e vai“.