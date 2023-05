Nuove indiscrezioni sul cambio dei palinsesti in televisione e il cambio alla guardia in diverse trasmissioni della televisione italiana. A innescare il tutto l’addio di Fabio Fazio alla Rai, una notizia confermata qualche giorno fa dal conduttore in diretta a Che tempo che fa. Warner Bros. Discovery ha annunciato l’arrivo del conduttore per la prossima stagione televisiva sul canale Nove già dal prossimo autunno.

Insieme a lui la collega e comica Luciana Littizzetto. Fabio Fazio ha firmato un accordo per quattro anni”Il mio lavoro continuerà altrove, d’altronde non tutti i protagonisti sono adatti per tutte le narrazioni, me ne sono reso conto, e quindi continuo a fare serenamente altrove il mio lavoro, quello che ho sempre fatto in questi quarant’anni”, ha rivelato il conduttore.

Mediaset, Giuseppe Cruciani opinionista del GF Vip 8: l’indiscrezione di Giuseppe Candela

Da Mediaset i nomi dei papabili a sostituire Fabio Fazio sono quelli del giornalista Nicola Porro, ma anche del conduttore Paolo Bonolis. Poi c’è chi ha parlato di Massimo Giletti, in uscita da La7. Non solo Fazio, sono tanti i nomi in ballo per il cambiamento che coinvolgerà viale Mazzini (la Rai), Mediaset e La7. A sparare qualche indiscrezione ci ha pensato il giornalista Giuseppe Candela per Dagospia.

Secondo il cronista, esperto di gossip e televisione, “a settembre Canale 5 riaprirà le porte della casa più spiata d’Italia, con una piccola rivoluzione”, ha detto facendo riferimento al Grande Fratello Vip. Confermato il conduttore Alfonso Signorini. Pare ci sia un rinnovo anche per l’opinionista Orietta Berti. Non dovrebbe essere confermata Sonia Bruganelli. Al suo posto un nove davvero bomba. Giuseppe Candela nella sua rubrica “A lume di Candela” ha parlato di una scelta spiazzante di Alfonso Signorini.

“Ha annotato nella sua lista di nomi quello di Giuseppe Cruciani ma il giornalista è considerato una mina vagante, molto difficilmente potrebbe ottenere l’ok da Pier Silvio Berlusconi che ha chiesto al reality un cambio di rotta”, scrive il giornalista per Dagospia. Per chi non lo conoscesse, Giuseppe Cruciani è un giornalista, conduttore radiofonico, opinionista e conduttore televisivo italiano. È famoso per le sue posizioni spesso controcorrente nel programma radiofonico La Zanzara da lui ideato e condotto.