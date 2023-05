Fabio Fazio via dalla Rai, ma chi ci sarà al suo posto? Un pezzo da 90 come il conduttore che da anni col suo “Che Tempo Che Fa“, piaccia o no, rappresenta un appuntamento fisso per milioni di italiani, non può certo essere rimpiazzato dal primo che passa. E allora ecco che dopo il cambio nei piani alti di Viale Mazzini, la Rai potrebbe, anzi dovrebbe essere rivoluzionata.

Per Fabio Fazio si è chiusa una pagina non solo professionale, ma di vita: “Qui ho trascorso 40 anni, voglio ringraziare le migliaia di persone con cui ho lavorato e da cui ho imparato. Avevo 18 anni quando ho cominciato. Non posso che avere gratitudine per la Rai”. Vi stare chiedendo dove andrà Fazio… O no? Beh, noi ve lo diciamo lo stesso. Il conduttore porterà la sua professionalità a Nove, canale privato edito da Discovery Italia (Warner Bros). E chi arriverà al suo posto? Beh, come dicevamo, non si tratta di uno sconosciuto…

Chi arriva in Rai al posto di Fabio Fazio

In queste ore si sta scatenando un putiferio sui nomi di giornalisti, conduttori, showgirl e showman che potrebbero sbarcare in Rai nei prossimi mesi. Ad esempio sono usciti fuori quelli di Nicola Porro (“Quarta Repubblica” su Rete4, ndr) e di Massimo Giletti da poco silurato da La7 a quanto pare per ascolti e soprattutto introiti non adeguati. Ma, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, ci sono anche altri in pole position. Tra questi un certo Paolo Bonolis.

Come raccontato anche da LaNostraTv tra gli showman in predicato di prendere il posto di Fabio Fazio c’è anche lui, Paolo Bonolis. Da anni punta di diamante del palinsesto Mediaset il conduttore che in tanti ricordano agli esordi con Bim Bum Bam potrebbe essere un’autentica mossa a sorpresa: “Fioccano le ipotesi, anche le più ardite come portare Paolo Bonolis in Rai… Un uomo di spettacolo che ha condotto anche talk come Il senso della vita, che il conduttore avrebbe già cercato di portare in Rai”.

Ma, attenzione. Paolo Bonolis non è l’unico colpo di mercato che i vertici Rai starebbero valutando. Un altro scenario parla della possibilità di portare in Rai l’attore Luca Barbareschi. Proprio mentre scriviamo, però, c’è una grossa polemica su quest’ultimo dopo la sua recente intervista. E infatti sempre il Corsera spiega: “Per quanto suggestiva, sembra uno strappo troppo forte anche per la nuova Rai di centrodestra“. Di quale polemica si parla? Beh, la storia è lunga. Diciamo solo che si parla di gay, scioperi e ‘barbatrucchi’. Qui un assaggio sulla questione.

