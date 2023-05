Rai, via alla rivoluzione: nuovi conduttori in arrivo. Il dopo Carlo Fuortes, l’amministratore delegato dimissionario nei giorni scorsi (al suo posto un cda spaccato ha scelto Roberto Sergio), è iniziato ufficialmente con l’addio dopo 40 anni di Fabio Fazio che ieri, domenica 14 maggio, ha voluto lanciare un messaggio durante la puntata di Che Tempo che fa: “Qui ho trascorso 40 anni, voglio ringraziare le migliaia di persone con cui ho lavorato e da cui ho imparato. Avevo 18 anni quando ho cominciato. Non posso che avere gratitudine per la Rai”.

>“Avete fatto una caz*ata”. Finale di Amici 22, chiamano Aaron in studio ed ecco cosa succede

“Se dicessi qualcosa di scortese -e non accadrà- è come se lo dicessi contro di me. La Rai ha 70 anni, 40 li ha trascorsi con me e io con lei. In qualche modo siamo la stessa cosa. Grazie sincero al pubblico. Ci ritroveremo. Altrove, ma ci ritroveremo. Penso di parlare a nome di Luciana, non abbiamo nessuna vocazione a essere considerati vittime o martiri. Siamo persone fortunatissime, avremo l’occasione di continuare il nostro lavoro serenamente altrove”.





Rai, via alla rivoluzione: nuovi conduttori in arrivo, da Giletti a Nicola Porro

Fabio Fazio andrà a discovery, portando il suo format e con sé Luciana Littizzetto. Intanto è già partito il totonome per chi arriverà in Rai, il cast dei nuovi conduttori è quanto mai ricco. Il primo ad arrivare potrebbe essere Nicola Porro, per il conduttore di Quarta Repubblica potrebbe esserci uno spazio in prima serata. Al posto di Fazio potrebbe tornare Massimo Giletti. Poi largo ad un altro nome di spicco di Mediaset.

Veronica Gentili, ormai consolidata conduttrice con l’indice di gradimento più alto. Altra rivoluzione riguarderà i TG con le nomine dei direttori. Le indiscrezioni parlando di Gian Marco Chiocci al TG1, al Tg2: Antonio Preziosi, Tg3: Mario Orfeo (confermato), Tgr: Alessandro Casarin (confermato), RaiNews: Paolo Petrecca (confermato), Gr e Radio1: Francesco Pionati, Rai Parlamento: Giuseppe Carboni. Dubbi per RaiSport dove Mariella e Jacopo Volpi sono in lizza per la poltrona.

Sempre voci di corridoio dicono che “l’attuale direttore del Tg2, Nicola Rao, dovrebbe diventare direttore della comunicazione. Per l’attuale direttrice del Tg1, Monica Maggioni, c’è la direzione dell’offerta informativa e un programma al lunedì sera in seconda serata”.