Fabio Fazio e l’uscita dalla Rai, arrivano le parole di Rita Dalla Chiesa

Fabio Fazio lascia la Rai. Warner Bros. Discovery ha annunciato l’arrivo del conduttore per la prossima stagione televisiva sul canale Nove già dal prossimo autunno. Insieme a lui la collega e comica Luciana Littizzetto. Fabio Fazio ha firmato un accordo per quattro anni”Il mio lavoro continuerà altrove, d’altronde non tutti i protagonisti sono adatti per tutte le narrazioni, me ne sono reso conto, e quindi continuo a fare serenamente altrove il mio lavoro, quello che ho sempre fatto in questi quarant’anni”, ha rivelato il conduttore. “Vorrei esprimere anche in questa occasione gratitudine nei confronti di tutte le persone con cui ho lavorato per tutta la vita in Rai, conserverò solo un ricordo meraviglioso”, ha detto ancora FabioFazio in collegamento con il Tg3 prima della puntata di Che tempo che fa.

“Facciamo così, ci togliamo il pensiero – ha detto ancora Fabio Fazio durante Che tempo che fa – sono in Rai da 40 anni, però non si può essere adatti a tutte le stagioni. Non ci sono uomini adatti a tutte le stagioni, io non credo di esserlo. Con grande entusiasmo intraprendo un nuovo cammino, fatto di invenzione e creatività. Qui ho trascorso 40 anni, voglio ringraziare le migliaia di persone con cui ho lavorato e da cui ho imparato. Avevo 18 anni quando ho cominciato. Non posso che avere gratitudine per la Rai“, le parole del conduttore durante Che tempo che fa.

Leggi anche: “Io e Luciana dobbiamo dirvi una cosa importante”. Fabio Fazio, succede dopo la notizia dell’addio





Fabio Fazio cacciato dalla Rai, la replica di Rita Dalla Chiesa

Fabio Fazio ha deciso di accettare la maxi-offerta di Discovery per il canale Nove, ma c’è chi punta il dito contro il governo. Tanti i personaggi di spicco che sono intervenuti in sostegno del conduttore, come Roberto Saviano e Rula Jebreal. “Fazio in Rai – spiega Saviano – ha sempre svolto il suo lavoro come pochissimi professionisti avrebbero saputo fare. Del suo spazio questa destra xenofoba ha bisogno. Non per imporre la propria egemonia culturale, ma per imporre la propria egemonia. Di culturale questa destra xenofoba non ha proprio nulla. Evidentemente sono state troppe le promesse fatte in campagna elettorale e ora vanno mantenute”.

Ma dietro la rottura tra il conduttore di “Che tempo che fa” e la televisione di Stato ci sarebbe ben altro. A rompere il silenzio sul caso Fazio ci ha pensato Rita Dalla Chiesa, conduttrice e membro della camera dei Deputati, eletta tra le fila di Forza Italia. “Due milioni e 240 mila euro il cachet annuo, fonte Libero, il più alto della Rai in assoluto, per una trasmissione settimanale. Grande professionista, per carità, ma forse si comincia a capire la preoccupazione e il ritardo per la firma del contratto. La politica non c’entra”, ha commentato social di Rita Dalla Chiesa.

Scusi, perché potere ottuso? Che c’entra la politica con la decisione presa da @fabfazio tempo fa, quando disse in tempi non sospetti che forse avrebbe lasciato CTCF per passare ad altra rete? C’erano state molte critiche per un cachet definito il più alto di tutti. — rita dalla chiesa🇮🇹 (@ritadallachiesa) May 14, 2023

Nel dibattito social, la conduttrice ha inoltre messo in risalto la conferma di personaggi vicini alla sinistra come Annunziata, Report, Augias, Iacona, Marco Damilano, Agorà e molti altri. Per Rita Dalla Chiesa il fatto è molto semplice, è stato proprio Fabio Fazio a voler lasciare la Rai. “Non cercate di buttare responsabilità e scelte di Fabio Fazio su questo Governo. Non sarebbe onesto. L’aveva deciso da un anno, aveva il contratto in scadenza. Forse il pubblico non gradiva più”.