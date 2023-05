Luciana Littizzetto, la frecciatina in diretta tv. Addio di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa, l’ultima messa in onda del programma di successo ha rappresentato l’occasione giusta per rendere al pubblico più affezionato i dovuti saluti: “Il mio lavoro continuerà altrove, d’altronde non tutti i protagonisti sono adatti per tutte le narrazioni, me ne sono reso conto, e quindi continuo a fare serenamente altrove il mio lavoro, quello che ho sempre fatto in questi quarant’anni”. Poi è arrivato il momento di Luciana Littizzetto: tutti avevano atteso un monologo ad hoc, e invece la spalla destra di Fazio ha ben pensato di deliziare il pubblico con un ‘effetto sorpresa’.

La frecciatina di Luciana Littizzetto a Che Tempo che Fa. La spalla destra dei Fabio Fazio non poteva che prendere parola e lasciare un segno indelebile nel corso della puntata, ma procediamo con ordine. Come il pubblico italiano ormai sa, Fabio Fazio lascia la conduzione del programma: “Non ci sono uomini adatti a tutte le stagioni e io non credo di esserlo. Intraprendo un nuovo cammino e qui però ho trascorso 40 anni di 70 che ne ha la Rai. Avevo 18 anni quando ho cominciato e non posso che avere gratitudine nei confronti della Rai. Se dicessi mai qualcosa di scortese, non accadrà mai, è come se lo dicessi contro di me. Io e la Rai siamo la stessa cosa”.

La frecciatina di Luciana Littizzetto a Che Tempo che Fa: “Fabio, abbiamo solo tre puntate”

E una nota della Warner Bros. Discovery ha già reso pubblica la notizia dei prossimi aggiornamenti che riguarderanno il futuro lavorativo di Fabio Fazio: “Saranno annunciati i progetti che lo vedranno coinvolto e il ruolo che avrà, grazie al suo talento e alla sua esperienza, nello sviluppo in Italia del gruppo Warner Bros. Discovery, uno dei principali operatori media a livello mondiale”. Poi le parole di Alessandro Araimo che ha dato il benvenuto a Fazio nella grande famiglia Warner Bros.

“Orgogliosi che uno dei volti più rilevanti e influenti della televisione italiana abbia scelto Warner Bros. Discovery e il canale Nove per proseguire la sua straordinaria carriera. Il nostro impegno è da sempre quello di attrarre i migliori talenti e l’arrivo di Fabio e Luciana nel nostro gruppo è la miglior conferma possibile”. Ma nel corso della messa in onda di Che Tempo che Fa, Luciana Littizzetto non poteva mancare all’appello dei momenti indimenticabili. E così è stato. La comica attesissima per il suo monologo ha deluso le aspettative, deliziando il pubblico con un siparietto breve ma loquace con il conduttore “Con le mani, ciao ciao”, ha canticchiato Lucianina. “Proprio in questa giornata io eviterei di cantare una canzone come questa”, è intervenuto Fazio. “Fabio, abbiamo solo tre puntate”, per poi fare il gesto del ‘vaffa’.

"Con le mani ciao ciao."

"Questa sera non la canterei questa canzone."



E nel giro di poco tempo anche su Twitter è stato messo in circolo il cinguettio con tanto di emoticon della manina che saluta e Matteo Salvini che commenta “Belli ciao”. Al contempo le parole di Francesca Bria, membro del Cda Rai in quota Pd che sempre su Twitter ha commentato così l’addio di Fazio: “L’uscita di Fabio Fazio dalla Rai è un danno all’azienda in termini di identità, qualità culturale e ascolti. Una brutta notizia per il paese. Negli anni tante belle pagine di servizio pubblico, fra tutte il Memoriale della Shoah con la Segre. Scelta scellerata mai portata in CdA”.