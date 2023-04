Fabio Fazio rompe il silenzio sul suo futuro, lo ha fatto nel corso della puntata andata in onda ieri sera, domenica 23 aprile, senza però sciogliere alcuni nodi. Dell’addio di Fazio alla Rai si parla da mesi. Il motivo sarebbe da ricercare dall’irritazione del conduttore per il mancato rinnovo del contratto, ancor fermo al palo, sembra, per volontà dell’amministratore delegato della tv pubblica Carlo Fuortes “che non ha voluto firmare perché considera la faccenda non roba sua, bensì della nuova governance che dovrebbe subentrare a breve”.



Se il conduttore dovesse lasciare sarebbe la fine di un’epoca. Ma una cosa è certa: ‘Che tempo che fa’ andrà avanti. Fabio Fazio ha infatti detto che: “La prossima stagione ci sarà sicuramente”. Questo suo intervento, però, non va a placare le voci insistenti su un suo addio alla Rai.Secondo quanto ha riportato TvBlog nei giorni scorsi, con Nove le trattative per CTCF e l’arrivo di Fabio Fazio sarebbero già iniziate.

Fabio Fazio: “La prossima stagione di Che tempo che fa si farà”



Sembra, poi, che un corteggiamento ci sia già stato da tempo. Ma finora il conduttore aveva sempre scelto di restare nella TV di Stato. Nelle settimane scorse TvBlog aveva riportato anche un’indiscrezione sul possibile approdo in Rai di Massimo Giletti. “Il conduttore di La7, attualmente impegnato con il programma di approfondimento giornalistico della domenica sera Non è l’Arena, avrebbe intavolato una trattativa con la Ra”.



“Per un suo ritorno presso le frequenze dell’azienda radiotelevisiva pubblica. Di trattative fra Giletti e la Rai se ne parla ciclicamente, ma stavolta la cosa potrebbe davvero andare in porto. Massimo Giletti potrebbe editare lo spazio della prima serata della domenica su Rai3 al posto di Che tempo che fa…”, sottolinea ancora il sito.



“Lasciare la Rai è stato un dolore profondo ma a volte non esserci è un valore: fai delle scelte. Devo dire grazie a chi mi ha costretto ad andare via, nelle tempeste si costruiscono le persone. Il mandante politico? So benissimo chi è ma non voglio dirlo”,queste le parole pronunciate da Massimo Giletti qualche giorno fa a “Belve“.