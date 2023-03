Luciana Littizzetto ironica sui cani di Enrico Mentana. La comica torinese, nel suo consueto appuntamento a Che tempo che fa, ha fatto ridere tutti portando in studio il suo di cane. Grande sorpresa anche per Fabio Fazio che sembra non sapere nulla a riguardo e resta di sasso. Tutto questo per rispondere, con comicità sopraffine, a quell’immagine divenuta virale di Mentana mentre conduce Tg La7 con i tre cani al guinzaglio sotto la scrivania.

Chiaramente la Littizzetto ha fatto subito vedere la foto nel grande schermo di Che tempo che fa e ha detto: “Quelli, Mora, sono Nina e Bice, i cani di Mentana e della Fagnani”. A quel punto Fabio Fazio ha fatto sapere alla padrone di Mora: “Non è interessata giustamente…”. Poi Lucianina ha detto al conduttore del programma di Rai3: “Io pensavo che avessero degli alani, dei pitbull e invece hanno dei cavalier king, guarda che sguardo che hanno… Non sono bellissimi? Hanno lo sguardo un po’ anche dello sconforto”.

Leggi anche: “Ma hai sbattuto la testa?”. L’ira di Daniele Dal Moro: la scoperta ‘choc’ fuori il GF Vip 7





Luciana Littizzetto ironica sui cani di Enrico Mentana

Fazio allora riprende l’amica e collega e dice: “Ma non è carino parlare degli altri cani davanti al tuo no? Lei è bellissima…”. A quel punto Luciana Littizzetto replica: “Gli umani guardano le notizie al telegiornale su guerra, crollo della Borsa, stagnazione economica e allora girano su ‘Mare Fuori’, invece i cani lì in studio devono stare tutto il tempo a sentire e pensano ‘questo canee fuoriii, questo canee fuoriii’ (n dialetto napoletano)”.

Poco prima, quando la comica ha fatto il suo trionfale ingresso in studio, tutti si sono accorti che la donna era entrata col suo cane. Allora Fazio ha risposto immediatamente: “Ma vi rendete conto? Entra Luciana Littizzetto con gli stivali dei rockets e con un cane al guinzaglio, ma perché?”.

E lei con ironia risponde: “Mentana conduce il tg con due cani perché non sa dove metterli? E io non sapevo dove metterla. Lei è un incrocio tra Cocciante e Vessicchio. Ma dagli una carezza… Volevo fargli salutare Nina e Bice, i cani di Mentana”. Un momento di grandi risate nello studio di Rai 3 di Che tempo che fa, uno dei programmi più longevi e interessanti che il palinsesto Rai propone… su Rai 3.

Leggi anche: “La stessa malattia”. Ivano Marescotti, il dramma della morte del figlio. Chi era Mattia