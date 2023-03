“Una situazione tragica…”. Luciana Littizzetto, accusa pesantissima e figuraccia epica: cosa è successo

Luciana Littizzetto sotto accusa. Non arrivano buone notizie per la spalla destra di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa che pare abbia non preso spunto bensì copiato alcune battute per riportarle nel monologo decantato ai microfoni nel corso della trasmissione televisiva. A raccontare i fatti, Noemi Mariani, attraverso la sua pagina Instagram Mangiapregasbatty.

Luciana Littizzetto accusata di aver copiato le battute del monologo. Una vicenda tirata in ballo dalla diretta interessata, Noemi Mariani, copywriter e content creator di 33 anni, che da diverso tempo si dedica alla stesura di alcuni testi pubblicitari e dialoghi ed è autrice del format Case da incubo, vantando un numero cospicuo di fan su TikTok dove commenta scherzosamente i peggiori annunci immobiliari.

Leggi anche: “Come l’ho vista…”. Luciana Littizzetto, bomba sull’amica Maria De Filippi dopo la morte di Maurizio Costanzo





Luciana Littizzetto accusata di aver copiato le battute del monologo: la lettera di Noemi Mariani

“O intervengono le istituzioni a calmierare i prezzi, oppure con il mercato libero andranno fuori controllo. Milano è una delle poche città che ti offre un lavoro, e chi vive qui finisce per adattarsi, perché non ha scelta”, ha raccontato Noemi nel corso di un’intervista. E nel mirino finisce Luciana Littizzetto che a detta della 33enne pare abbia copiato le battute per adattarle al monologo a Che tempo che fa.

Alla luce di questo Noemi Mariani ha pensato di indirizzare a Luciana una lettera dove spiega le sue ragioni. La lettera è stata resa nota sul settimanale Di Più. “Lei ha letteralmente preso in prestito senza chiedermi l’autorizzazione una parte del mio programma”, afferma Noemi che ha poi aggiunto: “Ha mostrato foto simili alle mie. Ha parafrasato le mie battute”.

E ancora: “Senza citarmi. Senza una minima allusione al fatto che stesse sfruttando una mia idea, un prodotto della mia creatività. Senza nessuna riconoscenza. Le sembra giusto? Le sembra corretto?”. Poi Noemi ha aggiunto: “Sto cercando di costruire il mio futuro con le mie forze e vederla usufruire gratuitamente del mio lavoro è stato doloroso”. E ancora: “È una situazione tragica e sono sicura che lei capisca la frustrazione nel vedere un’altra persona portare in prima serata il proprio programma. Non voglio niente da lei, sia ben chiaro. Mi basterebbe essere menzionata, ricevere un riconoscimento alla mia idea”.