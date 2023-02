“Come l’ho vista…”. Luciana Littizzetto, bomba sull’amica Maria De Filippi dopo la morte di Maurizio Costanzo

La notizia della morte di Maurizio Costanzo ha sconvolto il mondo della tv: a 84 anni se ne è andato un gigante che ha solcato quasi cinquanta anni di storia italiana. Tantissimi i volti attualmente noti che lui ha intervistato e invitato nei suoi programmi. Gli attori Valerio Mastandrea e Enzo Iacchetti sono stati letteralmente scoperti da Maurizio Costanzo. Il Costanzo Show è il talk più longevo della tv italiana.

Sul palco del Parioli a Roma sono arrivati politici, attori, giudici, giornalisti, oltre a comici, imitatori, cabarettisti e dopo l’avvento dei reality anche i protagonisti di questo genere televisivo. Insomma andare da Costanzo significava essere entrati ufficialmente nel mondo dello spettacolo e della tv. In tantissimi in queste ore stanno ricordando la figura di Maurizio Costanzo. Nella serata di venerdì 24 febbraio Mediaset ha dedicato uno speciale di Matrix in collaborazione con il TG5 al giornalista e conduttore.

Leggi anche: “Non si era accorta di niente”. Maria De Filippi sotto choc, il retroscena sulla morte di Maurizio Costanzo





Luciana Littizzetto parla di Maria De Filippi: “Provata e dimagrita”

Nel frattempo Maria De Filippi, sposata da 33 anni con Maurizio Costanzo, non ha rilasciato ancora una dichiarazione ufficiale, ed è stretta nel suo dolore. Di lei ha parlato Luciana Littizzetto, legata alla conduttrice e a Costanzo da un’amicizia di lunga data. Lo ha fatto durante La Bomba, il programma che conduce su Radio Deejay insieme a Vic. E ha parlato di quanto siano state dure per Maria De Filippi le ultime settimane.

Luciana Littizzetto, che ha registrato la puntata a poche ore dalla notizia della morte di Costanzo, ha raccontato dell’ultima volta in cui ha incontrato l’amica: “Sono molto dispiaciuta per Maria”, ha detto spiegando di averla incontrata appena una settimana fa, quando è stata anche ospite di C’è Posta Per Te, e ha riferito di averla trovata particolarmente provata, dimagrita e affranta. In questi giorni la famiglia del giornalista scomparso a 84 anni ha mantenuto il riserbo più stretto sulle condizioni di salute e sul ricovero in clinica.

Gli amici più intimi erano a conoscenza di qualche acciacco, ma nessuno poteva immaginare il peggioramento della situazione. Eppure la stessa Luciana Littizzetto è rimasta sorpresa nel trovare la sua amica in condizioni tali da farle pensare a un peggioramento delle condizioni di salute del marito. Maria De Filippi si recava in clinica prima di cominciare a lavorare e una volta finita la giornata. Ora col senno di poi alcuni telespettatori hanno ricollegato alcuni malumori della conduttrice durante Uomini e Donne legati alla situazione familiare complessa che stava vivendo.