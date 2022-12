Giulia e Sonia, cosa è successo dopo la famosa lite al GF Vip 7? Torniamo indietro di un mese, quando le sue si sono colpite con frecciatine al veleno dopo il blocco del reality show dedicata alla storia tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese. L’appuntamento di lunedì 28 novembre era stato molto movimentato. Molto criticate le parole che Sonia Bruganelli aveva usato contro Oriana.

L’opinionista aveva criticato pesantemente il comportamento della Marzoli e per questo motivo era stata molto criticata sui social. “Penso che a lei di Antonino non importi, sta male perché sa della brutta figura che ha fatto. Vederla che elemosina amore mi fa sentire male, è imbarazzante”, le parole di Sonia Bruganelli che avevano scatenato una bufera social. A prendere le difese dell’influencer spagnola era stata Giulia Salemi. L’ex concorrente del GF Vip 4, quest’anno promossa a voce del popolo social, era intervenuta per consolare Oriana e spronarla ad andare avanti e tirare fuori le unghie.

Giulia e Sonia, cosa è successo dopo la famosa lite al GF Vip 7

“Voglio fare una carezza ad Oriana perché vedere una donna trattata così è incommentabile. Chi sta facendo brutta figura non sei tu. Forza sei una regina da reality”, aveva detto Giulia Salemi scatenando la risposta di Sonia Bruganelli. L’opinionista era intervenuta a gamba tesa criticando l’intervento di Giulia Salemi: “No Giulia io non ci sto, tu leggi con l’ipaddino e dici le cose che senti che piacciono”, ha commentato. Dopo la lite non era passato inosservato il like della Bruganelli a un posto contro Giulia Salemi. Ma oggi come sono i rapporti tra le due? Inaspettatamente Giulia Salemi a Sonia Bruganelli hanno rilasciato una intervista per Chi.

“Orietta Berti per me è stata una scoperta. È accogliente, non ha bisogno di superarti e io cerco di far emergere il suo lato divertente”, le parole di Sonia Bruganelli. “Giulia non la conoscevo e, quando era nella Casa, non ho mai nutrito enorme simpatia, invece mi rendo conto che è una ragazza volitiva che merita di andare avanti in questo mestiere perché sarà sempre più brava e attenta. All’inizio mi sembrava che avesse un atteggiamento populistico anche a mio danno, così gliel’ho fatto notare e lei lo ha recepito, ci siamo spiegate“.

A parlare è stata anche Giulia Salemi, che per la collega Sonia Bruganelli ha avuto parole inaspettate visti i precedenti: “Vado molto d’accordo con entrambe. Con Sonia mi sono prestata al suo voler giocare e scherzare, Orietta l’adoro perché dice quello che vuole“.