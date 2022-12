Clamoroso quanto successo al GF Vip 7 nella serata del 26 dicembre. Coinvolti Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, quest’ultimo diventato momentaneamente opinionista insieme a Soleil Sorge al posto di Sonia Bruganelli, che è in ferie per godersi queste giornate di festa. E in studio si è verificato un episodio, che ha colto tutti di sorpresa. La Salemi ha provato a metterla sul ridere, ma evidentemente non era proprio entusiasta di ciò che aveva appena visto. E anche il web ha protestato vivacemente.

Il GF Vip 7 è abituato a fare anche sorprese inaspettate, ma stavolta Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono stati presi alla sprovvista. Intanto, l’atmosfera dentro e fuori dal reality show non è delle migliori. In queste ultime ore ad esempio Guendalina Tavassi ha criticato pesantemente Antonella Fiordelisi, diventata la preferita del pubblico. Ha esclamato: “Noi ti schifiamo Vittimella”, trovando l’appoggio in tanti telespettatori. Eppure la maggioranza ha votato in favore dell’ex di Francesco Chiofalo.

GF Vip 7, video per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. E polemiche

Ebbene sì, il GF Vip 7 ha realizzato uno scherzo che non ha divertito i fan di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Signorini ha fatto sapere che c’era stato un errore nella messa in onda delle immagini, che avrebbe dovuto celebrare solamente la coppia. Invece è apparso dell’altro di molto scomodo, ma ovviamente è stato fatto di proposito dalla regia. L’influencer italo-persiana ha detto ironicamente che non si sarebbe mai aspettata una cosa del genere dalla trasmissione, invece in cuor suo sapeva che sarebbe accaduto qualcosa.

Quando Alfonso Signorini ha chiesto alla produzione di far vedere l’esperienza di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli nella loro edizione del GF Vip, il filmato è iniziato invece con il bacio di lui con Elisabetta Gregoraci. Inizialmente infatti l’ex velino di Striscia la Notizia si era infatuato dell’ex moglie di Flavio Briatore, ma quest’ultima non aveva sentimenti reciproci. Giulia ha mantenuto la calma e ha provato a scherzarci su, ma il popolo della rete ha invece attaccato il programma per questa decisione.

Queste le reazioni principali del pubblico: “A una certa è vergognoso”, “Non conoscete proprio il significato della parola rispetto”, “Dopo due anni siete solo dei pagliacci”. Quindi, questo scherzo è stato considerato di cattivo gusto e la rete ha condannato questo gesto del reality show di Canale 5.