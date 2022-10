Bomba su Ginevra Lamborghini dopo il GF Vip 7. Nonostante la brutta pagina televisiva con la squalifica comminata dalla produzione del reality show, a causa delle vicende legate a Marco Bellavia, non si è demoralizzata ed è pronta a stupire il pubblico. Ovviamente per lei c’è stato il perdono da parte di tantissimi telespettatori, visto che ha ammesso le sue responsabilità e ha subito chiesto scusa dopo aver tirato in ballo anche l’annoso problema del bullismo. Ma ora vuole far parlare di sé in senso positivo.

Tra l’altro, di Ginevra Lamborghini si parla ancora anche per questioni riguardanti il GF Vip 7. La sorella di Elettra si era molto avvicinata ad Antonino Spinalbese durante l’avventura nella Casa più spiata d’Italia ma non è mai andata oltre per rispetto del suo fidanzato. Ma la ragazza ha confessato di avere adesso problematiche sentimentali, che sarebbero scaturite proprio per il suo affetto nei confronti dell’ex di Belen Rodriguez. E chissà se alla fine del programma non potranno rincontrarsi e frequentarsi.

Ginevra Lamborghini, dopo il GF Vip 7 pronta per una hit musicale

A sganciare la notizia bomba su Ginevra Lamborghini dopo il GF Vip 7 ci ha pensato l’influencer Amedeo Venza attraverso una sua storia Instagram. Nel futuro dell’ex vippona c’è qualcosa di molto importante, che potrebbe presentare a tutti a stretto giro di posta. Non ci sono ancora conferme ufficiali da parte della diretta interessata, ma il momento tanto atteso sembra vicinissimo e quindi bisognerà probabilmente far partire il countdown perché tra non molto la vedremo in una veste bellissima.

Questo l’annuncio di Amedeo Venza su Ginevra Lamborghini: “Ginevra Lamborghini sta preparando una hit!”. Quindi, una notizia flash che ha subito messo in fermento tutto il web. Non ha aggiunto ulteriori particolari su quello che potrebbe succedere a breve, ma la giovane ha tantissima voglia di tuffarsi nuovamente a pieno ritmo nel mondo della musica. Per chi non lo sapesse, la hit è una canzone che ottiene un grande successo e che è quindi ascoltata da tantissima gente. Quindi, il suo obiettivo è ambizioso.

Queste le rivelazioni che aveva fatto Ginevra sul suo partner: “È vero che ero a casa sua, ma la crisi c’è – aveva chiarito l’influencer -, ma questo non significa per forza che chiuderemo la storia. C’è una crisi che è cominciata con la mia uscita dal GF, crisi di coppia, tante coppie affrontano crisi. Penso che avere una crisi non significa per forza chiudere, ma approfondire cosa non va. Io non voglio dare spiegazioni”.